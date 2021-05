Senzace s Kanadou měla v Rize veliký ohlas. Historickou výhru slavili lotyšští fanoušci v ulicích

Po veleúspěšném vstupu Lotyšů do domácího mistrovství světa občané Rigy vyjeli do ulic a nahlas troubili ve svých autech, byly k vidění skupinky fanoušků s lotyšskými vlajkami a v lotyšských dresech na jinak prázdných ulicích. Lotyšští hokejoví příznivci dokonce vyrazili i před hotel, kde ve své „bublině“ přebývají lotyšští reprezentanti. Někteří pak v sobotu dorazili před kanadskou ambasádu v Rize, aby tam položili květiny, aby Kanaďany utěšili. To mimochodem poznala v roce 2006 i česká ambasáda.

Historická výhra Lotyšů přišla na řadu po předchozích jedenácti porážkách od Kanaďanů na MS a remíze 3:3 z e světového šampionátu v Turku v roce 1997. Stejně tak Lotyši proti zemi javorového listu neuspěli ani na olympijských hrách, ani na MS hokejistů do 20 let či do 18 let.

Zatímco pobaltská země se může v současnosti pyšnit snad dosud nejsilnějším reprezentačním výběrem, jaký kdy na MS vyslala, a který si vybral shodou okolností kanadský kouč Lotyšů Bob Hartley, to Kanaďané – vicemistři z posledního MS 2019 – mají naprosto odlišný problém. V týmu mají totiž jen dva hráče, kteří e představili i před dvěma lety na Slovensku, tedy obránce Troy Stecher z Detroitu a útočník Adam Henrique z Anaheimu, a pak další dva hráče, kteří někdy v minulosti okusili atmosféru světového šampionátu. Těmi jsou gólman Darcy Kuemper z Arizony jako trojka i brankář Michael DiPietro z farmy Vancouveru.

Pouze beci Colin Miller z Buffala, Mario Ferraro ze San Jose, Sean Walker s útočníky Jaretem Andersonem-Dolanem a Gabrielem Vilardim z Los Angeles, Dillon Dubé s Andrewem Mangiapanem z Calgary, Connor Brown s Nickem Paulem z Ottawy, Maxime Comtois z Anaheimu a Brandon Hagel z Chicaga si mohou říct, že mají stabilní místo v týmech NHL, jinak v kanadském mužstvu v Rize nalezneme mladé hokejisty a ty, kteří hrají nižší zámořskou AHL.

A Kanadě pak nepřála ani současná koronavirová situace, která jim nedovolila odehrát ani jeden přípravný zápas.

Právě to pochopitelně věděli i Lotyši a snažili se tak toho, co maximálně využít. "Věděli jsme, že Kanada toho spolu moc nesehrála, takže jsme toho chtěli využít. Hráli jsme dobře, dali jsme dva góly a stačilo to na vítězství," nechal se slyšet třeba útočník Miks Indrašiš.

Nezpochybnitelným hrdinou se pak stal lotyšský muž s maskou Matiss Kivlenieks, na nějž mířilo 38 střel, a všechny dokázal zneškodnit. "Byl neuvěřitelný. U Lotyšska jde vždy devadesát procent zásluh za výhru za gólmanem. Nic Kanaďanům nedovolil. Měl na výhře klíčový podíl," našel brankář slova uznání od spoluhráče Ralfsa Freibergse.