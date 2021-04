Severní Irsko by nyní v referendu neschválilo odtržení od Británie

V průzkumu v Severním Irsku 49 procent dotazovaných uvedlo, že by v referendu hlasovalo pro setrvání ve svazku s Británií, 43 procent je pro sjednocení Severního Irska s Irskou republikou a osm procent dotazovaných se nerozhodlo.

Pokud by se referendum skutečně konalo, muselo by se zároveň hlasovat i v Irsku, které je samostatnou republikou a členem EU, vysvětluje BBC. Ve stejném průzkumu teď 51 procent irských občanů uvedlo, že je pro sjednocení obou částí ostrova, pro zachování současného stavu jich je 27 procent a 22 procent dotazovaných v Irsku by nezvolilo ani jednu z variant.

Průzkum zkoumal také časový horizont odtržení Severního Irska od zbytku Spojeného království. Většina dotazovaných, 55 procent v Severním Irsku a 59 procent v Irsku, se domnívá, že za deset let bude ještě panovat stav jako dnes. Za 25 let už ale podle většiny dotazovaných Severní Irsko nebude součástí Spojeného království. Uvedlo to 51 procent obyvatel Severního Irska a 54 procent obyvatel Irska.

Většina dotazovaných na obou stranách irské hranice se domnívá, že v Severním Irsku stále existuje riziko propuknutí násilností, píše BBC. Naposledy v pondělí policie ve městě Dungiven v Severním Irsku zneškodňovala bombu nastraženou do automobilu policistky. Policie z činu podezírá radikály ze skupiny Nová IRA.

Konflikt mezi převážně protestantskými unionisty a převážně katolickými nacionalisty si od závěru 60. let minulého století vyžádal na 3600 mrtvých. Třicet let násilností v Severním Irsku ukončila v roce 1998 mírová dohoda, která mimo jiné stanoví, že britská vláda může vypsat referendum o odtržení Severního Irska, pokud se souhlas jeho obyvatel s odchodem ze svazku Spojeného království jeví jako pravděpodobnější, vysvětluje Reuters.

Britský premiér Boris Johnson v úterý v rozhovoru se stanicí BBC uvedl, že referendum na toto téma "ještě hodně, hodně dlouho neočekává".

Průzkum pro BBC provedla společnost Lucid Talk. Online průzkumu se od 5. do 7. dubna zúčastnilo 2845 lidí.