Sirény poprvé zazněly i na severu Izraele, bombardování Pásma Gazy pokračuje

V posledních dnech se spekulovalo o tom, kde bude hrát po sezóně srbský záložník pražské Sparty Srdjan Plavšič. Podle deníku Sport má mít namířeno do konkurenční Slavie, ovšem to srbský fotbalista odmítal jak na sociálních sítích, tak i v přímém rozhovoru s koučem Pavlem Vrbou. Ten ho však pak nepostavil v posledním ligovém zápase s Ostravou (3:1), kde se nevešel do nominace na zápas. Nyní Plavšič odmítl nabídku nové smlouvy se Spartou a je tak jisté, že po sezóně na Letné své angažmá končí.