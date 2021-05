Školy musí znovu obnovit návyky dětí, ale i pravidla

"Na jedné straně se těšíme, na druhé straně mám obavu, že budeme muset děti dávat znovu dohromady. U nás to nebude o jednom nebo dvou adaptačních dnech, ale bude jich podstatně více. Pokud budou pokračovat rotace, nejhorší je na tom to, že po týdnu ve škole zas budou doma a budeme se vším začínat od začátku. Bude to začarovaný kruh," řekla ČTK ředitelka školy Ilona Bočinská.

Škola na rozdíl od ostatních nebyla s dětmi v kontaktu prostřednictvím on-line výuky. Řada dětí totiž žije na ubytovnách, a nemají tak technické zázemí podobně jako jejich vrstevníci. Místo on-line hodin u počítačů si tak žáci učivo vyzvedávali každý týden v papírové podobě ve škole. Podle ředitelky nechybějí ani případy, kdy některé děti neviděli pedagogové i několik měsíců. Po návratu do školy s nimi teď musejí učitelé veškeré návyky obnovit. "Dříve se dodržovala nějaké pravidla, návyky, vstávání, chození včas do školy. To vše padlo. Ani nevíme, co nás čeká, uvidíme," doplnila ředitelka.

Podle učitelky 2. stupně Kristýny Kubíkové pocítili pedagogové u žáků zlepšení na začátku druhého pololetí, nejspíš si chtěli zlepšit známky, které měli na vysvědčení. "Ale během dubna začali žáci zase odevzdávat úkoly, které nebyly vypracované vůbec nebo jen zčásti," řekla ČTK Kristýna Kubíková . "Návrat do školy je u našich žáků potřeba, protože někteří podle mě ani neví, co se v jednotlivých předmětech právě probírá. Neplatí to však pro všechny, někteří žáci zvládají učivo sami podle zadání, jiní chodí na individuální konzultace," doplnila.

Podle ředitelky teď budou hlavně procvičovat a opakovat. "Určitě nebudeme zkoušet a psát prověrky. V naší škole je důležitější pracovat na vztazích a najet do správného režimu," podotkla Bočinská. "Učivo, které mělo být tento rok probráno, určitě nedoženeme a bude přesunuto do dalšího školního roku," doplnila učitelka Kubíková.

V Olomouckém kraji se děti z druhých stupňů vrátily do základních škol v rotacích až dnes, dosud byla výuka kvůli koronavirovým opatřením umožněna pouze jejich spolužákům z prvních stupňů.