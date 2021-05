Slavia po dvou letech slaví double. Po zisku ligové trofeje ovládla po výhře nad Plzní i český pohár

Za exslávisty do West Hamu nebo třeba do Arsenalu? V Anglii je nemalý zájem o Simu

Senegalský útočník ve službách pražské Slavie Abdallah Sima vlétl během této fotbalové sezóny do první české ligy jako uragán a prakticky po jeho příchodu do slávistického áčka z třetiligového Tábora mu to padalo do soupeřových bran v každém zápase. I když na jaře byl pak postupem času vidět méně, o jeho kvalitách samozřejmě v zahraničí stále dobře vědí.