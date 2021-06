Slováci končí na MS po souboji s USA, rozhodla první třetina. Němci díky gólu v power-play a úspěšným nájezdům porazili Švýcary

O postupu Američanů mezi nejlepší čtyři týmy turnaje prakticky rozhodla již druhá polovina první třetiny jejich čtvrtfinálového souboje se Slovenskem. Boyle, Blackwell a Garland postupně zvýšili na 3:0 mezi 14. a 20. minutou. Slováci už pak nenalezli na hru Američanů adekvátní odpověď, naopak Blackwell a Garland se prosadili v zápase ještě jednou a v počtu kanadských bodů si v tomto utkání polepšili ještě obránce Christian Wolanin a forvardi Kevin Labanc, Eric Robinson a Trevor Moore, kteří zaznamenali po dvou asistencích.

Pouze jedinou branku Slováků vstřelil nejproduktivnější hráč základních skupin Peter Cehlárik, přičemž se tak stalo po polovině utkání a díky tomuto gólu tak tehdy Slováci snížili na 1:3. Na víc už se ale nezmohli a s turnajem se tak loučí stejně jako před osmi lety ve čtvrtfinále.

Švýcaři po inkasování první gólu přestali hrát, Němci je potrestali 43 sekund před koncem základní hrací doby a při nájezdech

Do 34. minuty se podařilo Švýcarům, kteří byli díky svým výkonům ze základní skupiny pasováni do role mírnějšího favorita v tomto čtvrtfinálovém duelu s Německem, zvýšit na 2:0 a to záluhou obránce Ramona Untersandera, jemuž přihrál na pravý kruh kolega z obrany Santeri Alatalo, a útočníka Fabian Herzoga, kterého zase spoluhráč Scherwey našel mezi kruhy, jenže od začátku druhé třetiny ještě před druhým švýcarským gólem hráli Němci lépe a jejich výkon se dále stupňoval, až vyvrcholil krátce před koncem druhé třetiny snižujícím gólem Kühnhackla na 1:2. Mimochodem, ještě za stavu 1:0 pro Švýcarsko se právě Švýcarům nepodařilo využít dvojnásobnou přesilovku pět na tři.

To už Švýcary zlomilo na tolik, že čím dál více ze hry měli Němci, kteří se tak tlačili za vyrovnáním. V polovině třetí třetiny za Švýcary zahrozil Hofmann, jemuž se gólmana Niederbergera ani nadvakrát nepovedlo překonat, ke smůle Švýcarů to byla z jejich strany jedna z pouhých dvou možností do konce základní hrací doby. Tu druhou měl na hokejce dvě minuty před sirénou Darion Simion, ale ten osamocen tehdy neuspěl.

Před ním zase na druhé straně byli blízko k vyrovnání Lean Bergmann či Kühnhackl, ale Němci si museli na svůj čas ještě počkat. A to konkrétně do doby, kdy scházelo do konce zápasu 43 sekund, a Němci hráli bez brankáře. Kahun tehdy přihrával na lebvý kruh na Gawankeho a ten konečně pro Němce rozvlnil švýcarskou síť, 2:2.

Následovalo tak desetiminutové prodloužení, během kterého v obrovských příležitostech neuspěli ani Švýcar Hofmann, ani Němec Reichelb a tak tedy rozhodly až nájezdy. V nich se došlo až do páté série, která tedy rozhodla o německém triumfu díky Noebelsově Forsbergově kličce. Před tím se ještě trefil Němec Kahun, za Švýcary pak pouze Timo Meier.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečné výsledky (3.6.2021):

ČTVRTFINÁLE:

USA - Slovensko 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. B. Boyle, 16. Blackwell (Labanc, Robinson), 20. Garland (T. Moore, Z. Jones), 37. Blackwell (Robinson, Labanc), 46. Chmelevski (Wolanin), 59. Garland (Wolanin, T. Moore) - 33. Cehlárik (Lantoši)

Švýcarsko - Německo 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Untersander (Alatalo, Kurashev), 34. Herzog (Scherwey, Bertschy) – 38. Kühnhackl (Rieder, Nowak), 60. Gawanke (Kahun, Noebels), rozhodující sam. nájezd Noebels