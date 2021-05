Slováci zlomili bitvu s Dány až v závěru. Finové se výhrouvrátili do čela skupiny B

Těžkou práci tak čeká v pondělí českou reprezentaci, kdy se utká s Dánskem, které tak potřebuje vyhrát právě nad výběrem Filipa Pešána, aby Seveřané taktéž postoupili mezi nejlepších osm mužstev.

Přestože Slováci úvodní třetinu ovládli střelecky, nedokázali v ní najít recept na dánského gólmana Dahma. Pokoušeli se o to třeba Kňažko, Faško-Rudáš i Studenič, jenž se navíc na dánskou svatyni řítil v brejkové příležitosti, ale ani jeden neuspěli. A Slováci pak neuspěli ani v přesilové hře, během které nebyl bez práce ani slovenský muž s maskou Hudáček, ale ani tato pasáž hry nic na bezbrankovém stavu nezměnila.

Gólman Hudáček se pak zapotil i krátce po návratu z první přestávky, kdy i v pádu dokázal vychytat Markuse Lauridsena a jeho střelu od mantinelu. Pak se rozhodl z úhlu gólmana Dahma vyzkoušet Buc, ale u bližší tyčky si to dánská brankářská jednička pohlídala bez větších potíží. Těsně před odchodem na druhou pauzu pak byl velice blízko k otevření skóre Lantoši, ale ani on na Dahma tehdy nevyzrál.

I v úvodu třetí části měl co na práci brankář Hudáček a to proti šanci Madsena. Ve 48. minutě to pak konečně přišlo. Tehdy totiž Lantoši posílal prudký puk na Hrivíka, ale nakonec se černý hrací předmět po odrazu dostal na hokejku Cehrárika a právě on pak snadným způsobem otevřel gólový účet zápasu, 1:0 pro Slováky. Právě Cehrárik je mimochodem nejproduktivnějším hráčem dosavadního průběhu mistrovství v Rize a mohl to potvrdit i krátce po svém gólu, ale tentokrát neuspěl. V 53. minutě se ale pojišťovací branku podařilo vstřelit Jánošíkovi. Seveřané to nikterak v závěru zápasu nevzdávali, navíc ještě zkoušeli hru bez brankáře. Během ní mohl rozhodnout Storm, ale po siréně se mohl Hudáček v klidu radovat z čistého konta.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (29.5.2021):

SKUPINA A

Slovensko - Dánsko 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 48. Cehlárik (Hrivík, Lantoši), 53. Jánošík (Lantoši, Hrivík)

Finové se výhrou 2:1 nad Německem vrátili do čela skupiny B

Úřadující světoví šampioni z Finska nadále pokračují ve splňování role favorita tohoto mistrovství a ani proti Německu nepřipustili žádné překvapení. Nad našimi západními sousedy Seveřané vyhráli 2:1 i zásluhou Lundella, jenž nejenže jeden gól dal, ale na další finský také přihrál. Tým Suomi se tak vrátil zpátky na první místo v tabulce skupiny B, to Německo, které podruhé za sebou vyšlo bodově naprázdno, je na čtvrté příčce.

Už od úvodního vhazování bylo na Finech vidět, že mají daleko více ze hry a počáteční aktivita Seveřanů vyvrcholila v sedmé minutě, kdy se během přesilovky trefil Lundell, jenž se tehdy trefil z pravého kruhu poté, co mu poslal kotouč Tony Sund, 1:0 pro Finsko. Pro Lundella to tak byla již třetí branka na tomto turnaji. Když byla první třetina ve své polovině, Němci mohli vyrovnat díky Marcelu Noebelsovi, který se natlačil do prostoru před brankářem Jussim Olkinuorem. Ten však neinkasoval. O několik minut později se ukázal i jeho německý protějšek Niederberger, na něhož si nepřišel Nika Ojamäkiho.

Aktivní byli Finové i ve druhé třetině, ve které svého soupeře přestříleli poměrem 11:2, v této části hry ale efektivnější nakonec byli Němci. Jedinou přesnou trefu si v této části hry připsal ve 28. minutě Holzer, jenž se prosadil svou střelou od modré čáry. Při následné přesilovce mohlo dojít k otočení stavu, z levého kruhu ale do sítě Leonhard Pföderl nakonec nezamířil.

Po druhé přestávce si šli Finové více za vedoucím gólem. Nejprve se o to snažil svou tečí Jere Innala a ve 46. minutě byl zase blízko ke gólu Teemu Turunen. V 52. Minutě se to ale povedlo Ruotsalainenovi, přičemž velký podíl má na tomto gólu Lundell, jenž před tím unikl hned dvěma bránícím hráčům, 2:1 pro Finy. Následně mohl třetí pojišťovací branku zaznamenat Innala a změnit stav se do konce zápasu nepodařilo ani Markusu Eisenschmidovi při německé power-play.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (29.5.2021):

SKUPINA B

Německo - Finsko 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. Holzer (Loibl, Plachta) - 7. Lundell (Sund, Innala), 52. Ruotsalainen (Lundell)