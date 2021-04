Slovenská bezpečnostní rada přijala informaci o činnosti cizích zpravodajců

Pirátská strana úsilím o rozpuštění Sněmovny a předčasné volby chce podle politologů snížit manévrovací prostor pro prezidenta Miloše Zemana, nepředpokládají ale, že by se pro to našlo potřebných 120 poslanců. Politolog Jan Kubáček si nemyslí, že by voliči ocenili volby uprostřed prázdnin, jejichž organizace by byla dražší než pořádání voleb v ohlášeném říjnovém termínu.