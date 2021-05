Slovensko chystá reformu daní, stát má více podpořit rodiny

"Slovensko nevyhnutelně potřebuje daňovou a odvodovou reformu, která dramaticky zjednoduší systém a která bude prorodinná. Chceme být lídrem v prorodinné politice," řekl Matovič. Celkové zatížení práce daněmi a odvody by stoupnout nemělo.

Podle Matoviče, který v březnu v zájmu řešení vládní krize rezignoval na funkci premiéra a v novém kabinetu si vyměnil křeslo s někdejším ministrem financí a nynějším ministerským předsedou Eduardem Hegerem, zmíněná reforma výrazně zvýší příjmy rodinám s pracujícími rodiči.

Nově by finanční podpora státu na dítě měla stoupnout na 200 eur měsíčně (5160 korun), což by bylo výrazně více než v současnosti a představovalo zhruba pětinu průměrné mzdy na Slovensku. Stát by to podle Matoviče přišlo na dvě miliardy eur (51,6 miliardy eur) ročně, peníze by měl získat právě změnami v daňovém a odvodovém systému.

Nově by příjmy měly být zdaňovány jednou sazbou daně z příjmů a jednou sazbou povinných odvodů. To by patrně znamenalo, že na daních a odvodech více zaplatí například drobní podnikatelé.

Bližší parametry daňové reformy Matovič neuvedl. List Denník N napsal, že návrh reformy počítá se zvýšením základní sazby DPH na 25 ze 20 procent, což ale ministr financí popřel. Zrušit by se podle něj měly různé výjimky z placení daní a odvodů včetně nezdanitelné částky a daň z příjmů a povinný odvod na zdravotní a sociální pojištění by se nově počítal z takzvané superhrubé mzdy, kterou Česko na začátku letošního roku zrušilo. Případné zvýšení sazby DPH dříve v tomto týdnu už odmítly dvě menší strany ze čtyřčlenné koalice, které během vládní krize požadovaly Matovičův odchod z čela kabinetu. Matovič řekl, že v zájmu zvýšení podpory rodin je ochoten spolupracovat i s opozicí, pokud koalice jeho návrhy nepodpoří.

Slovenská média napsala, že podporu rodin s dětmi v minulosti výrazněji zvýšilo Maďarsko či Polsko a že takový krok v těchto zemích k výraznějšímu zlepšení demografického vývoje nevedl.

Slovensko se podle dřívějších odhadů odborníků postupně zařadí v EU mezi státy s nejstarší populací. Loni na Slovensku poprvé od roku 2003 zemřelo více lidí, než se narodilo. Počet úmrtí, který byl nejvyšší od druhé světové války, ovlivnila epidemie nemoci covid-19.