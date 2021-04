Slovensko povolilo registraci na očkování všem starším 16 let

"Po registraci prosíme o trpělivost, termín vám nedorazí hned, budou se přidělovat postupně, podle věku a platné vyhlášky," uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Podle stávajících pravidel přednost při očkování mají hlavně starší obyvatelé. Ministerstvo dříve v tomto týdnu uvedlo, že v pořádníku budou nově zvýhodněni také chronicky nemocní a že vakcínu dostane i doprovod osob starších 70 let.

Konkrétní vakcínu si Slováci zvolit nemohou. Obyvatele do věku 60 let země v současnosti očkuje vakcínou od firmy AstraZeneca, pro starší jsou vyčleněné vakcíny od společností Pfizer/BioNTech a Moderna.

Nově si lidé nevyberou konkrétní místo k podání vakcíny, ale okres, kde se chtějí očkovat. To by mohlo urychlit přidělování termínů. V některých regionech je navíc zájem lidí o očkování nižší. Očkuje se zejména v nemocnicích, poliklinikách a ve velkokapacitních očkovacích centrech.

Na Slovensku, které má téměř pět a půl milionu obyvatel, dosud alespoň první dávku vakcíny proti covidu-19 dostalo zhruba 1,05 milionu lidí. Například ve věkové kategorii nad 80 let byla očkována přibližně polovina obyvatel, vyšší podíl očkovaných první dávkou vakcíny je podle ministerstva zdravotnictví u lidí od 70 do 79 let. Podpořit očkování starší generace, která se řadí k nejrizikovější skupině v souvislosti s onemocněním covid-19, by mělo i podávání očkovací látky zmíněnému doprovodu seniorů a také nasazení mobilních očkovacích týmů.