Slovensko zrušilo zákaz shromažďování ani vycházení, jiná karanténní omezení ale drží

K očkování proti covidu-19 se registrovalo do večera přes 200.000 lidí ve věku 40 až 44 let, kterým byla registrace nově umožněna. Na twitteru to napsal tým projektu Chytrá karanténa, který registrace k očkování spravuje. Podle něj vytvořila tato věková skupina rekord v počtu registrací za jeden den.