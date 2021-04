Slovenský parlament začal jednat o programovém prohlášení nové vlády

Slovensko povolilo registraci na očkování všem starším 16 let

K očkování proti nemoci covid-19 se na Slovensku už mohou přihlašovat obyvatelé starší 16 let. Dosud byla registrace otevřena pro zájemce ve věku alespoň 40 let. Samotné očkování bude nadále záviset zejména na věku, nikoliv na termínu podání přihlášky do virtuální čekárny. Informovalo o tom dnes slovenské ministerstvo zdravotnictví.