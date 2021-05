Smartwings podaly u insolvenčního soudu návrh na soudní reorganizaci ČSA

V neděli by se mělo rozhodnout, zda se od úterý 1. června spustí registrace pro celou kategorii lidí od 16 let, nebo například pro skupinu lidí od 25 do 29 let. Novinářům ve Sněmovně to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud se očekávalo, že se budou od začátku června registrovat všichni lidé starší 16 let.