SNP je blízko triumfu ve skotských volbách, většinu ale jistou nemá

Volební komise zatím určily obsazení 42 z celkem 129 poslaneckých míst ve skotském parlamentu, 35 z nich připadne SNP. K získání většiny je potřeba 65 křesel. Svůj mandát pohodlně obhájila šéfka SNP a skotská první ministryně Nicola Sturgeonová, která v Glasgow porazila labouristu Anase Sarwara.

"Zisk většiny byl vždy velice obtížný... Bylo by to skvělé, ale nikdy jsem to nebrala jako samozřejmost, protože je to vyhrocený souboj... Jsem si ale jistá, že SNP je na cestě ke čtvrtému volebnímu vítězství v řadě," řekla Sturgeonová.

Předpovídat konečné výsledky je zatím velice složité, protože ve Skotsku se volí velmi komplikovaným způsobem. Větší část poslanců určí vítězství v některém ze 73 volebních obvodů, zbylých 56 zákonodárců je voleno poměrným volebním systémem v osmi regionech. Každý volič má dva hlasy - prvním volí poslance ve svém volebním obvodu a druhým volí sedmičlennou kandidátku politické strany ve svém regionu.

Podle analytika BBC Nicka Eardleyho šance SNP na získání většiny mohou ovlivnit jednotlivé souboje a to, zda se kandidátům SNP podaří zvítězit v obvodech, kde dosud nebodovali. Povedlo se jim to už například v obvodu East Lothian, kde vůbec poprvé nevyhrál kandidát labouristů, nebo v důležitém obvodu v centru Edinburghu, kde kandidát SNP Angus Robertson obsadí křeslo, jež dosud drželi konzervativci.

SNP získala ve skotském parlamentu většinu naposledy v roce 2011 a tehdejší premiér David Cameron pak umožnil uspořádání referenda. V roce 2014 v něm 55 procent voličů odtržení od Spojeného království odmítlo. Sturgeonová šla do voleb se slibem, že pokud získá většinu, zasadí se o uspořádání nového referenda. To ale nechce připustit současný britský premiér Boris Johnson.