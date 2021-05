Souboj o první místo v "české" skupině vyhráli Rusové. Švýcary přehráli ve třetí třetině

Pro tento duel se ještě museli Rusové obejít bez svého hvězdného gólmana Sergeje Bobrovského, pro nějž už v dresu Floridy skončila letošní sezóna NHL, neboť pro něj taktéž platí po přicestování do Rigy šestidenní karanténa. Do ruského brankoviště se tak tedy i tentokrát postavil Samonov a právě on musel poprvé výrazně v tomto utkání zakročit. A to v deváté minutě, kdy útočnou situaci tři na tři zakončil nebezpečně Diaz. Chvíli na to v přesilovce zakončoval z úhlu Meier, ale mimo.

Ruský tým pak byl v oslabení ještě ve druhé třetině, ovšem ani v něm se Švýcaři neprosadili. Což je mohlo mrzet vzhledem k tomu, že už žádnou další početní výhodu po zbytek zápasu neměli. Po polovině zápasu byl blízko ke gólu Nestěrov, ovšem ten svou tvrdou střelou už ležícího gólmana Berru nepropálil. Mimochodem, na přesilovky byl duel chudý z obou stran. Zatímco Švýcaři jich tedy měli za celý zápas dvě, Rusové pro změnu pouze jednu, kterou ale na rozdíl od Švýcarů dokázali využít. Stalo se tak ve 36. minutě Burdasovovi, jenž po svém protáhnutí se kolem mantinelu zakončil přesně k pravé tyčce, 1:0 pro Rusko. Ještě před odchodem do kabin na druhou přestávku mohli Rusové zvýšit na 2:0, kdyby ale tehdy Voronkov netrefil pouze tyčku. Za chvíli bylo rušno na druhé straně, zakončoval Herzog, ale poté, co byla jeho střela tečovaná, puk taktéž zazvonil o brankovou konstrukci.

Rozhodující chvíle zápasu přišly v polovině třetí třetiny. Nejprve Andrighetto sice z mezikruží jen těsně minul, ovšem o chvíli později už se Švýcarům vyrovnat podařilo, když po Ambühlově nahrávce úspěšně zakončil Hischier, 1:1. O dvě minuty a čtrnáct vteřin později už ale vedli opět Rusové, když skóroval Karnauchov poté, co mu v sedě nahrál Tolčinskij. Ten se pak stal ústřední postavou, když nejdříve na 3:1 zvýšil bekhendovým blafákem, při závěrečné švýcarské hře bez brankáře pak dvě vteřiny před sirénou ustanovil skóre na konečných 4:1.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (29.5.2021):

SKUPINA A

Švýcarsko - Rusko 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 49. Hischier (Ambühl) - 36. Burdasov (Galimov), 51. Karnauchov (Tolčinskij, Barabanov), 53. Tolčinskij (Slepyšev, Provorov), 60. Tolčinskij (Barabanov, Karnauchov)