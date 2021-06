Soukromníci jdou do voleb s Trikolórou a Svobodnými

Pokud by se v květnu konaly sněmovní volby, zvítězila by v nich koalice Pirátů a STAN, vyplývá z dnes zveřejněného volebního modelu agentury Ipsos. Hlas by jí dalo 23,7 procenta voličů, což je o více než čtyři procentní body horší výsledek než v dubnu.