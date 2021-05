Soutěž Eurovize začíná už dnes večer, český zástupce je v druhém semifinále

"Tímhle způsobem se vracíme zpátky do normálu. Vždycky jsme říkali, že ať už se s pandemií stane cokoli, písňová soutěž bude," uvedl za pořadatele Martin Österdahl.

Eurovize zrušila svůj loňský ročník v březnu 2020, a soutěž se proto koná s ročním zpožděním. Pořadatelem je tentokrát Nizozemsko, protože vítězem posledního ročníku v roce 2019 byl nizozemský zpěvák Duncan Laurence. Většina zemí včetně Česka i letos znovu vyslala stejné zástupce jako loni, z 39 účastnických zemí jich 26 jméno soutěžícího interpreta nezměnilo.

V rotterdamské aréně Ahoy, která má kapacitu pro 15.000 lidí, budou smět show sledovat přímo na místě diváci. Jejich počet je ale kvůli bezpečnosti omezen na 3500. Další desítky milionů lidí pak budou fandit během televizních a internetových přenosů.

Dnes večer se představí mimo jiné soutěžící z Ruska, Švédska, Austrálie, Izraele či Ukrajiny. Ve čtvrtek pak zazpívá zbylých 17 semifinalistů, mezi nimi 33letý český zpěvák a tanečník Ben Cristovao, který v soutěži vystupuje pod zkráceným jménem Benny Cristo. Finále bude v sobotu.

"Samotná možnost tady být je požehnání," řekl Cristovao stanici BBC a popsal i anabázi, která odjezdu do Nizozemska předcházela. Zpěvák samozřejmě musel mít negativní test na covid-19, ale z preventivních důvodů byl dva týdny před odjezdem v karanténě. Jeho autobus prý na cestě do Rotterdamu "nestavěl ani na benzínkách", aby riziko nákazy někoho z týmu bylo co nejnižší.

Soutěž Eurovize se koná každoročně už od roku 1956. Sledovanost finálového večera se odhaduje až na 200 milionů diváků. Dodnes nejslavnějším vítězem zůstává švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila s hitem Waterloo. Píseň byla v roce 2005 vybrána jako vůbec nejlepší v celé historii soutěže.

Česká republika se Eurovize poprvé zúčastnila v roce 2007, a to jako jedna z posledních zemí v Evropě. Do finále se dosud probojovali tři čeští interpreti: v roce 2016 Gabriela Gunčíková, v roce 2018 obsadil Mikolas Josef celkově šesté místo a v roce 2019 do finále postoupila kapela Lake Malawi, která nakonec skončila jedenáctá.