MS v hokeji: Domácí šampionát jako noční můra. Němci Slovákům do čtvrtfinále nepomohli

Poté, co Němci absolvovali duel s Kanadou, se kterou prohráli vysoko 1:8, naši západní sousedé nastoupili proti dalšímu zámořskému účastníkovi letošního MS a to proti USA. Právě proti hvězdám a pruhům ale Němci hráli daleko lepší hokej. Navíc už po dvanácti minutách hry překvapivě vedli 1:0, když skóre tehdy otevřel Tiffels po velmi povedené přihrávce Draisaitla. Za chvíli už to ale bylo 1:1, když se o dvě minuty později Van Riemsdyk, jenž tečoval střelu Kellera od modré čáry.

Ve 25. minutě mohl Američany poslat do vedení Eichel, ten v brejku proti Niederbergerovi ale neuspěl. Němci, kterým v košické hale fandilo značné početné slovenské publikum, také měli příležitosti. Třeba ve třetí třetině, konkrétně v jejím začátku, se mohl vedoucí gól podařit vstřelit Plachtovi. Jenže ten trefil pouze tyč.

V polovině závěrečného dějství se ale opět divákům připomněl Van Riemsdyk, jenž sice tentokrát neskóroval, ale naopak přihrával. Svou žabičkou totiž našel Larkina, který tak vstřelil branku na 2:1. O tom, že Američané tento duel skutečně vyhrají a že Slovákům šance na postup definitivně mizí, rozhodl svým gólem na konečných 3:1 v 57. minutě Eichel, když využil přesilovou hru.

Konečný výsledek zápasu hokejového MS na Slovensku (19.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Německo - USA 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Tiffels (Draisaitl) - 14. J. van Riemsdyk (Keller, Martinez), 51. D. Larkin (J. van Riemsdyk, Martinez), 57. Eichel (P. Kane, Suter)