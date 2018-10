Räikkönen po devíti letech opět vyhrál na Ferrari, Hamilton na titul dále čeká

Oproti pátečnímu dešti a sobotnímu podmračenému počasí tentokrát bylo počasí natolik dobré, že se piloti mohli plně soustředit na samotné závodění. První důležitý moment přišel hned v nájezdu do první zatáčky, kam dorazil dříve Räikkönen a odsunul Hamiltona na druhou pozici

Když pak v 10. kole odstavil svůj vůz Ricciardo, vedení závodu po jednokolovém váhání vyhlásilo režim virtuálního safety caru. Mercedes povolal Hamiltona do boxů a ten se záhy na měkké směsi dotáhl na vedoucího Räikkönena. Když Fin zajel do boxů, Lewis se dostal do vedení a vypadalo to na pohodovou záležitost. Jenže zadní pneumatiky Britova vozu odcházely a Hamilton musel k mechanikům podruhé. I přes úžasný finiš nakonec ve finálním duelu s dvojicí Räikkönen - Verstappen neuspěl.

Vettelova smůla pokračovala - v prvním kole se mu stala osudná zatáčka 13, kde po kontaktu s levým předním kolem Ricciarda klesl na 15. příčku. Nakonec se mu podařilo minimalizovat škody a v předposledním kole zdolal Bottase, což bylo pro mimořádně důležité. Díky tomu Hamilton nezískal dostatečný bodový odstup.

KLASIFIKACE GRAND PRIX USA (56 kol)

1. Kimi RÄIKKÖNEN (SF), Ferrari

2. Max VERSTAPPEN (NL), Red Bull + 1,281

3. Lewis HAMILTON (GB), Mercedes + 2,342

4. Sebastian VETTEL (D), Ferrari + 18,222

5. Valtteri BOTTAS (SF), Mercedes + 24,744

