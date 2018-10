Triumf Verstappena v Mexiku před Ferrari, Hamilton pětinásobným šampionem F1

Startovní manévr vyšel nejlépe Hamiltonovi, který projel mezi oběma vozy týmu Red Bull na první místo, ale Verstappen na vnitřní straně první zatáčky šel hodně agresivně a pozdě na brzy. Souboj na ostří nože mu vyšel a první pozici uhájil.

LAP 1/71: Verstappen gets a flyer and takes the lead, Hamilton is up to second place #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/fZoNBUipvn — Formula 1 (@F1) October 28, 2018

Také Bottas dokázal odstartovat výborně a zařadil se na čtvrté místo, ale v dalších zatáčkách prohrál souboj s Vettelem a zařadil se na páté místo. Na konci startovního pole došlo k drobným kolizím a do boxů zajel Ocon a Hartley.

Ve 4. kole odstavil Alonso svůj McLaren s přehřívajícím se motorem, zřejmě v důsledku poškození chlazení úlomky z vozů po startu. Za Verstappenem následovali Hamilton, Ricciardo, Vettel, Bottas, Raikkonen, Sainz, Hulkenberg, Leclerc, Ericsson, Perez...

LAP 5/71: Agony for @alo_oficial 😖 After contact with Ocon on the opening lap he's now pulled up and is OUT ✖️ #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/D1Qlk3zXgg — Formula 1 (@F1) October 28, 2018

Verstappen zajížděl nejrychlejší kola a v desátém kole již vedl o 3,5 vteřiny. Úvodní kola Red Bullům svědčila, Ricciardo snižoval náskok Hamiltona. Perez sváděl krásný souboj s Ericssonem.

Ve 12. kole přezul Mercedes oba své vozy, nejprve Hamiltona a následně Bottase. Brit klesl na páté místo. Ihned v dalším kole zajel k mechanikům Ricciardo a o kolo později i Verstappen. Seřadili se za vedoucím Vettelem a následujícím Räikkönenem. Ve 14. kole se po krásném soboji po vnější stopě podařilo Perezovi překonat Ericssona.

LAp 12/71: Hamilton pits, slips on some supersofts, comes back out in P5 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/nSc4elw0Oc — Formula 1 (@F1) October 28, 2018

Verstappen brzy překonal Räikkönena a když přezuli mechanici obě Ferrari, bylo pořadí následující. Verstappen, Hamilton, Riciardo, Vettel, Bottas, Raikkonen, Perez, Sainz, Hulkenberg, Magnussen, Leclerc, Grosjean...

Ericsson se propadl na samý konec startovního pole. Po přezutí začal Vettel rychle snižovat ztrátu na Ricciarda a ve 35. kole úspěšně zaútočil k velké radosti šéfa týmu a řady diváků. Perez si vysloužil také ovace diváků, když stejným způsobem jako předtím Ericssona, předjel i Leclerca z týmu Sauber.

⚠️ Virtual Safety Car ⚠️



Sainz has ground to a halt in the stadium - that's his race done ❌#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/lc8Jvmp2Qy — Formula 1 (@F1) October 28, 2018

Ve 39. kole zaútočil Vettel i na druhého Hamiltona, a to ve stejné zatáčce, jako předtím na Ricciarda a stejně úspěšně. Na vedoucího Verstappena ztrácel 15 vteřin. Perez odstavil vůz po souboji s jedním z vozů Toro Rosso, zřejmě pro poškozené zavěšení pravého předního kola.

LAP 34/71: Vettel squeezes past Ricciardo! 👏 The German is now P3 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/jJgyMWq9mG — Formula 1 (@F1) October 28, 2018

Vettel na to hodně tlačil a postupně si připisoval jedno nejrychlejší kolo za druhým. Ricciardo zaútočil na Hamiltona ve 48. kole. Pilot Mercedesu šel na brzy později, než bylo potřeba, probrzdil a minul zatáčku. Následně zamířil do boxů pro nové pneumatiky. Stejně učinili i u Ferrari v případě Vettela. Také Bottas měnil gumy.

LAP 48/71: Ricciardo's pressure pays off!



Hamilton locks up, goes over the grass and down to P4#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/d5z0VOwxZ9 — Formula 1 (@F1) October 28, 2018

V 53. kole bylo pořadí následující Verstappen, Ricciardo (+6,8), Vettel (+1,3), Räikkönen (+10,6), Hamilton, Bottas, Hülkenberg, Leclerc, Vandoorne, Ericsson, Hartley, Ocon, Gasly, Stroll, Magnussen, Sirotkin, Grosjean.

Při žluté fázi po odstoupení Ricciarda pro poruchu motoru si v 64. kole zajel do boxů pro nové pneumatiky Bottas a začal připisovat nejrychlejší časy na kolo.

Vedoucí Verstappen jel bez jediného zaváhání a po zásluze zvítězil. Vettel spolu s Ferrari bojovali a Mercedes ve dvou třetinách závodu zastínili, ale na potřebné vítězství to nestačilo. Vettela na stupně vítězů doprovodil týmový kolega Räikkönen za třetí místo. Hamilton kontroloval situaci, zbytečně neriskoval a zaslouženě slaví již pátý titul mistra světa F1. Jeho týmový kolega Bottas skončil na pátém místě.

Za třemi nejlepšími týmy zela dnes propastná mezera, šestého Hülkenberga předjel vítěz dokonce dvakrát o kolo a i pátý Bottas ztratil celý jeden okruh.

Kromě Ferrari a Mercedesu bodoval oběma vozy také tým Sauber a bodově si polepšil také McLaren za osmé místo Vandoorna.

Smolně naopak skončil domácí závod pro Pereze, jenž byl dnes vidět v pěkných soubojích, ale musel bohužel po kolizi odstoupit.