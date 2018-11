Kontroverzní brazilskou Grand Prix vyhrál Hamilton

— Autor: -rsp / EuroZprávy.cz

Vítězem mohl být a morálně se jím také stal Max Verstappen, ovšem to by nesměl Esteban Ocon ve 44. kole vedoucího závodníka naprosto nesmyslně smést z trati. Vítězství tak spadlo do klína Mercedesu, který tím pádem oslavil pátý titul v Poháru konstruktérů v řadě