Lewis Hamilton ovládl Formuli 1. Stal se mistrem světa

Příjemné počasí, ačkoliv se objevila čtyřicetiprocentní predikce deště, podtrhovalo 32 °C, trať byla jen o jeden stupeň vyšší, vlhkost vzduchu vzrostla od začátku z 36 % na 50 %, vítr měl standardních 14,5 km/h. To byla kulisa 997. Grand Prix v historii F1.

Závod, nebo přesněji zaváděcí kolo, symbolicky odmával národní vlajkou herec Will Smith, pak už se piloti mohli pustit do závodních soubojů. Pro jednoho však skončila derniéra letošního ročníku hodně brzo - po startu se v deváté zatáčce střetla dvojice Nico Hülkenberg a Romain Grosjean. Němec přitáhl svůj Renault k vnitřní straně zatáčky, tím ale francouzskému soupeři neudělal příliš mnoho místa. Následovala závodní klasika: pravé zadní kolo Hülkenberga se zaháklo za levé přední Magnussena a žlutočerný Renault předvedl dvojité salto kolem podélné osy. Skončil u bariéry koly vzhůru a Hülkenberg v této nepříjemné pozici musel strávit několik desítek vteřin, než maršálové vůz otočili a pilot mohl opustit kokpit. Na trať pochopitelně vyrazil safety car a kroužil čtyři kola, než se opět mohlo jet naplno.

Restart závodního pole v pořadí Hamilton, Bottas, Vettel, Räikkönen, Leclerc, Ricciardo, Grosjean, Ocon, Verstappen a Pérez změnu pořadí nepřinesl, jen holandský dravec, jemuž vůbec nevyšel start (propadl se až na 10. příčku) bojoval srdnatě nejdřív s Oconem, na nějž to zkusil v 5. kole, ale až opakovaný manévr v 6. kole ho posunul vpřed. Vzápětí si mohl na chvíli od závodění odpočinout, protože Kimi Räikkönen odstavil své Ferrari těsně za cílovou čarou, marně se snažíc ho přimět k poslušnosti. Hamilton využil oznámeného režimu virtuálního safety caru a vsadil na riskantní plán - zajel do boxů (7. kolo) a nazul na zbývající vzdálenost superměkké pneumatiky. Stejnou variantu zkusili i Leclerc a Grosjean.

Po zrušení režimu VSC kroužili piloti po trati v pořadí Bottas, Vettel, Ricciardo, Verstappen, Hamilton, Ocon, Pérez, Ericsson, Sainz a Gasly. Hamilton zaútočil v zatáčce 8 na Verstappena a dostal se kupředu, jenže Max svou kůži neprodal lacino a na následující rovince mistra světa pokořil. Hamilton vzápětí poněkud odpadl, takže se pozornost přesunula na čelo. Vettel stavěl v 16. kole, Bottas o kolo později, třetí do party Verstappen uzavřel tuhle sérii pitstopů v kole osmnáctém. Všichni zvolili také superměkkou směs, čímž se do čela posunul Ricciardo, jedoucí odlišnou strategii než Verstappen.

Nehoda v Abu Dhabí (0:18) | zdroj: YouTube

Drama mohl přinést déšť, ale byla to spíš mlhovinová přeháňka, která od 24. kola lehce skropila Yas Marina. Pro další vývoj závodu byla důležitá až Ricciardova zastávka v 34. kole, ovšem Daniel nasadil také superměkké pneumatiky. Sice se rychle dotáhl za Verstappena, ale po krátké době, kdy se zdálo, že se pole sjede dohromady, došlo pouze k propadu Valtteri Bottase. Toho v 35. kole zdolal Vettel, o tři kola později si na něj tvrdě vyšlápl Verstappen. Za druhou rovinkou dokonce došlo k nárazu kolo na kolo, po němž Bottas podlehl v 39. kole i Ricciardovi. Ve 41. okruhu povolal Fina tým do boxů s podezřením na defekt pravé zadní pneumatiky, což už Valtterimu nemohlo uškodit.

Odstupy se sice snižovaly, ale nakonec zůstaly v posledních kolech konstantní, takže závěrečný souboj se nekonal. Byla to škoda zejména pro Red Bull, ale tentokrát strategie do puntíku nevyšla.

Smolařem dne byl dozajista Grosjean, jenž po kolizi s Hülkenbergem zažil ještě další nepříjemnost v 31. kole, kdy doslova přeletěl obrubník v osudné deváté zatáčce. S takto otlučeným vozem to na body opravdu nebylo. Podobně se vedlo i Brendonu Hartleyovi, který se ve 4. kole marně snažil vměstnat do zatáčky 14, nakonec to skončilo nárazem do bariéry.

Loučící se Fernando Alonso bojoval aspoň o symbolický poslední bod, ale nebylo mu přáno. V posledních kolech se dotahoval na desátého Magnussena, ale vyjel z trati a od komisařů dostal na rozloučenou trest pěti vteřin. Stejně byl potrestán i Ocon v 32. kole po souboji s Vandoornem v zatáčce 17, ale nemuselo ho to trápit, protože nakonec musel kvůli defektu do depa a ještě mírně zdramatizoval situaci, protože se jeho RPFI nedoploužila až k boxovému stání.

Na cílové rovince si vytočili Hamilton, Vettel a Alonso tradiční "dognuthy" vzápětí je vyzpovídal v roli moderátora David Coulthard - a pak zvonec, sezóně je konec. Ovšem svět F1 se nezastavuje, týmy v Abú Zabí zůstávají, neboť je čekají posézonní testy. Jak se zpívá v jedné písni našeho mnohonásobného Zlatého slavíka - C'est la vie.