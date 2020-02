Števo Eisele: Budoucnost Formule 1? Ročník F1 2020 může překvapit

Nico Hülkenberg je bez angažmá v F1. Nebyly v minulosti jeho schopnosti přeceňovány?

Výborná otázka! Hulk je sympoš, víťaz prestížnej GP2 2009, ale hoci mi je to nepríjemné – svoje renomé v F1 nikdy nenaplnil. Jedna pole position a žiadne pódium v 177 pretekoch nie je dobrá bilancia. Stále si myslím, že Nico je veľmi šikovný pilot, ale akosi bol vždy v nesprávnom čase v nesprávnom monoposte.

Pravidla a předpisy pro rok 2021 byly schváleny. Jaký je tvůj názor?

Zjednodušene: nie som ohúrený, ale ani prekvapený. Koniec koncov, nahrali sme k tomu spolu s Pepom Králom špeciálny EisKing a veru sami sme po nakrúcaní boli v slušnej depke. Ale na druhej strane stále existuje šanca, že budeme všetci milo prekvapení. Vo finále totiž vôbec nezáleží na tom ako budú monoposty vyzerať či aké budú mať motory, ale či bude kvalitná šou. Chcem veriť tomu, že tomu tak bude a uvidíme bitku aspoň troch tímov a občas na pódiu aj nejakého outsidera.

Vizualizace vozů dle nových předpisů jsou pěkné. Souhlasíš?

Hmm, vizualizácie toho znesú dosť… Ale počkajme si radšej čo vymyslia inžinierske mozgy, kterým je výzor s prepáčením „u prdele“ a zaujíma ich len výkon. Len si spomeňme na tie odporné nosy před pár rokmi, to bol mega prúser s kterým žiadna vizualizácia akosi nerátala, takže preto som radšej opatrnejší.

Proč se stále nedaří redukovat vliv nízkého přítlaku vozu v závěsu a pořád se kolem toho jen mluví?

Vedenie F1 si totiž povedalo, že chce proste čo najrýchlejšie monoposty, aj za cenu výraznej aerodynamickej efektívnosti. Veď sa len stačí pozrieť na zónu bočných deflektorov. To je šialenstvo čo za desiatky krídelok tam dokážu dizajnéri nacpať. A práve premrštená aerodynamika tvorí ten „špinavý“ vzduch, ktorý ničí akékoľvek snahy o bližšie pretekanie sa. Povestným svätým grálom má byť od sezóny 2021 tzv. ground effect. Snáď bude fungovať ako si autori nových pravidiel želajú.

Jak vidíš situaci Renaultu jako dodavatele motorů? Proč není o jeho produkt zájem?

Celkovo mám s nástupom hybridnej éry z Renaultu rozpačité pocity. Ako keby im prílišná hrdosť bránila od začiatku priznať si chyby a namiesto svedomitej práce im prerástol konflikt s Red Bullom cez hlavu a dobre nedopadla ani spolupráca s McLarenom…

Máš nějaké zákulisní informace k situaci Williamsu? Tradiční stáj má letos tragickou sezonu.

Tak to by aj mňa veľmi zaujímalo. Ale Williams evidentne stratil svoj „závodnícky“ esprit, s odchodom sira Franka je to od 10 k 5, pritom keď sa pozriete na menoslov technických borcov, ktorí pre tím z Grove pracovali, tak evidentne je ten problém hlbší. Williams vyrástol ako klasický tím „garážnikov“ a dnes vidíte Claire Williamsovú ako rieši oblečenie mechanikov… Svetlo na konci tunela je poriadne ďaleko, aj keď horšie ako v tejto sezóne to už asi ani byť nemôže.

Jaká bude budoucnost Vettela? Jaký máš názor na vnitrotýmový duel ve Ferrari?

Ten duel už má pre Ferrari devastačné účinky. Už minulosť nás aj v iných tímoch naučila, že s dvomi kohútmi na jednom smetisku sa dlhodobo úspešne existovať nedá. Jeden bude musieť ísť po sezóne 2020 preč… Pre Vettela to bude buď-alebo. Ale zase na papieri vyzerajú pravidlá pre rok 2021 ako šité práve na jazdecký štýl Sebastiana. Osobne by som ani náhodou nevylučoval jeho návrat do Red Bullu. Stále sa však môže vrátiť späť do hry v budúcej sezóne, hoci to bude mať extra ťažké. Charles Leclerc zasvietil ako kométa a získal si obrovské množstvo fanúšikov. Veď si len omrknite Instagram, v Monze bol okolo neho šialený boom, ktorý potvrdil ťažko vybojovaným triumfom.

Max Verstappen, řadíš se k jeho fanouškům nebo kritikům?

Max je nespochybniteľný mega talent a v tejto sezóne konečne ponúkol veľmi vyzretú formu. Povahovo patrí k tým nie zrovna milým chlapcom, lepšie povedané skôr k povestným „bastardom“, ktorí majú potenciál stať sa šampiónmi. Pokiaľ mal v pretekoch top auto tak bol nezastaviteľný. S pomalším sa nevyhol chybám, ale to je dôsledok toho, že ste nútený viac riskovať…

Myslíš, že Lewis Hamilton bude za chvíli držet všechny rekordy místo Michaela Schumachera?

Všetko tomu nasvedčuje. Navyše budúci rok budeme mať až 22 veľkých cien… Už aj sám Hamilton priznal, že tieto méty ho lákajú a zároveň je jasné, že Mercedes určite v najbližšej sezóne nevypadne z hry o víťazstvá. Takže aj kuloárne reči o prípadnom Lewisovom predčasnom konci kariéry mi prídu úplne irelevantné. Kto by už len prepúšťal miesto v najrýchlejšom aute???

Umíš si představit, že je tvým šéfem Helmut Marko? Těšil by jses do práce?

Hahaha, historky o Helmutovi Markovi mám len z rozprávania iných a musím povedať, že so svojimi aktuálními šéfmi som veľmi spokojný 

Dočkáme se v F1 ženy na startovním roštu? Která si zaslouží pozornost?

Ťažká otázka. Náročná téma. Veľmi by som si to prial! Jamie Chadwick, víťazka prvého ročníka ženskej Formula W si zaslúži minimálne testovať a potom uvidíme. Ale máme tu napríklad Tatianu Calderon, ktorej sezóna v F2 nevyšla.

Není stále větší počet závodů na škodu? F1 už není taková vzácnost a sledovanost klesá.

Sledovanosť klesá takmer všetkému... Pozornosť ľudí je atakovaná zo všetkých smerov, doba sa neustále zrýchľuje, neviem kam to smeruje. Ale súhlasím, že ročník s viac ako 20timi pretekmi je už aj na mňa trošku priveľa a prvok exkluzivity sa vytráca. Ale zoberme si taký futbal. Kedysi sme sa tešili ako deti, keď sme raz za dva týždne mohli pozerať jeden zápas Champions League. Dnes ich v priebehu dvoch dní môžeme vidieť 12 a záujem je stále obrovský. Rovnako Formula 1. Práve veľké ceny sú to čo najviac zarába a keďže žijeme dobu excelovských mágov, tak……

Co by pomohlo k většímu zájmu, zejména mladých diváků?

Viac nehôd, viac krvi, oveľa kratšie preteky…dúfam, že sa tak nikdy nestane. Prispôsobovať sa iba špecifickej skupine divákov je podľa mňa cesta do pekla. F1 si musí zachovať svoju výnimočnosť. Sám neznášam kopírovanie kolegov alebo nadbiehanie si záujmu. Nové vedenie F1 – Liberty media urobilo na poli propagácie resp. zábavy počas súťažných víkendov parádnu robotu. Tieto investície sa už vracajú, sám na sociálnych sieťach evidujem záujem mladých. Len netreba spať v treťohorách. Aj samotný spôsob komentovania sa za posledné dekády zmenil. A aj túto sezónu som dostal kopu správ od mladých, že znovu začali pozerať F1. Alebo dievčatá a dámy si získal seriál na Netflixe – „Drive to survive“ a teraz pozerajú preteky spolu s frajermi a normálne tomu rozumejú. Následne kupujú svojim milým merchandise alebo lístky na preteky... Fakt to funguje a dosť sa mi to ráta 

Poslední roky s kolegy komentuješ VC Maďarska přímo na Hungaroringu, protože nedaleko okruhu máte své zázemí. Během roku jsi navštívil ještě pár okruhů, které jsou tvé oblíbené?

Pred pár dňami som sa vrátil z Abú Dhabí, akurát som k tomu zverejnil podcast. To treba zažiť, aj keď je to neuveriteľná bublina. O level vyššie je tradičné Monako, to bol čistý wow efekt. Monza je chrám Ferrari s úžasnou atmosférou. Perfektne zorganizované preteky v úžasnom prostredí má Red Bull Ring v Rakúsku a mojou srdcovou záležitosťou zostáva Hungaroring. Tie stovky Čechov a Slovákov priamo na okruhu nám dodávajú úžasnú energiu.

Jaká je tvá příprava na živý přenos a co všechno to obnáší?

Mám to obrovské šťastie, že práca je mojím najväčším koníčkom. F1 je moja srdcová záležitosť a úplne som sa v nej našiel. Každé preteky sú pre mňa sviatkom a sám hovorím, že najlepšia improvizácia je poctivá príprava. Prebieha kontinuálne z týždňa na týždeň, popritom čítam rôzne formulové knihy, robím si zápisky, sledujem pozorne sociálne siete na celom svete a sám sa snažím komunikovať priamo s fanúšikmi, lebo oni sú tí najpodstatnejší. Zabudnúť samozrejme nesmiem, že podobne ako Formula 1, tak aj jej komentovanie je tímová práca. Mám šťastie na skvelých spolukomentátorov-expertov s ktorými je radosť pracovať. Rišo Gonda, Štofi Rosina, Martin Trenkler. Nie sme síce dokonalí, ale robíme to s vášňou. No a ulievať sa nebudeme ani cez zimu! Pred rokom sme s Pepom Králom rozbehli youtube reláciu EisKing a sme príjemne šokovaní aký úspech zožala. Doteraz sme natočili už 47 dielov a čaká nás ešte záverečné hodnotenie.

A hlavne, aj keď sezóna len teraz skončila, tak už pozerám do kalendára a odpočítávám dni do zhasnutia červených svetiel – 15.3.2020 v austrálskom Melbourne. Budem sa tešiť ak si privstanete spolu s nami.

Števo Eisele, moderátor F1 | foto: Michal Zelinka / INCORP images

Števo Eisele (35)

- narozen v Bratislavě

- 11 roků fotbalový brankář za ŠK Slovan Bratislava

- PhD. z marketingového managementu

- 13 roků reportér, moderátor, komentátor v TV Markíza

- Momentálně freelancer pro Sport TV, Orange TV/O2 TV Sport, RTVS

- F1 komentuje/moderuje od sezóny 2013 - spolu odkomentovaných 126 VC

- TOP 3 komentátor podle divácké ankety OTO v letech 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

- Instagram: @stevoeiselef1

- Youtube talkshow s Josefem Králem - EisKing - 50 epizod