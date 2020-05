Velká cena Belgie formule 1 by se mohla v srpnu uskutečnit

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

I když jsou až do 31. srpna v Belgii zakázané hromadné akce kvůli koronaviru, o den dříve by se Velká cena formule 1 přece jen mohla uskutečnit. Informovala o tom dnes valonská vláda s tím, že diváci každopádně do areálu puštěni nebudou.