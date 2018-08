Den po konci v Turecku už má nové angažmá. Necid si zahraje v Haagu

Co s tělem dokáže káva? Tyto účinky překvapily i vědce

Klubu z Haagu se Necid momentálně hodí i proto, že o této letní pauze odešel z tohoto celku do Alkmaaru Björn Johnsen, jehož má tak nahradit. Aktuálně má tým, který trénuje Alfons Groenendijk, na svém kontě po třech kolech jen tři body poté, co jednou vyhrál a dvakrát prohrál.

"Tomáš byl vždy na vrcholu našeho seznamu. Před několika měsíci jsme byli v kontaktu, ale kvůli smlouvě s Bursasporem to bylo složité. Po jejím ukončení jsme udělali další pokus. Dveře se otevřely a jsme rádi, že jsme se domluvili," uvedl v úterním prohlášení na klubovém webu samotný ředitel klubu Jeffrey van As a pokračoval: "Je to silný, vášnivý a chladnokrevný hráč. Opravdový zakončovatel, který umí podržet míč a před soupeřovou brankou být rozdílovým hráčem. Dlouho jsme Tomáše sledovali a hodně mu věříme."

Odchovance Slavie v jeho kariéře trápila častá zranění, což je mimo jiné také důvod, proč často mění svá působiště a proč bude Haag jeho již šestým zahraničním. Kromě tureckého Bursasporu působil i v Legii Varšava, Zwolle, PAOK Soluň a CSKA Moskva. Loni pak tento hráč, jenž má za sebou i 44 reprezenetačních startů, hostoval v pražské Slavii.