Fortuna liga 9. kolo: Jablonec vypráskal účastníka Ligy mistrů! Sparta byla v čele jen pár hodin, po výhře v derby ji vystřídala Slavia

— Autor: -sel / EuroZprávy.cz

Praha - V devátém kole Fortuna ligy si Sparta s přehledem poradila s Libercem (4:1) a až do nedělního večera se dostala do čela ligy. Z něho ale Letenské sesadila Slavia, která porazila 1:0 Bohemku. Třetí je Plzeň, která v zápase účastníků evropských pohárů prohrála v Jablonci jasně 3:0. Mladá Boleslav bez problémů rozstřílela 5:1 Slovácko. Po dlouhé době vyhrála i Olomouc, odnesla to Dukla (1:0).