Nejdřív červená karta, teď obvinění ze znásilnění. Ronaldo se nařčení brání

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

New York - Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo neprožívá v těchto dnech zrovna ty nejlepší časy ve svém životě. Jen několik dní poté, co byl útočník Juventusu Turín vyloučen z utkání Ligy mistrů proti Valencii a od UEFA dostal za to jednozápasovou stopku, nyní čelí obvinění ze sexuálního znásilnění. Měl se jej dopustit před devíti lety na Američance Kathryn Mayorgaové a mělo se tak stát v Las Vegas. Jak informuje německý magazín Spiegel, za to, aby žena o tomto údajném incidentu mlčela, měl jí bývalý fotbalista Manchesteru United či Realu Madrid vyplatit 375 000 dolarů (zhruba 8,3 milionu korun). Intimní styk s Američankou Portugalec nepopírá, uvádí ale, že se jednalo o sex dobrovolný z obou stran.