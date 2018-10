Přežije myšlenka fotbalových akademií? Berbr chystá ukončit spolupráci s jejich šéfem

Informaci o chystaném konci Michala Prokeše v jeho stávající funkci potvrdil serveru Seznam Zprávy dokonce i samotný šéf FAČR Martin Malík. „Ano, s panem Prokešem jednáme o ukončení spolupráce,“ řekl konkrétně. Michal Prokeš se pak k celé situaci zatím nechtěl nikterak vyjadřovat.

Že mezi Prokešem a Berbrem nebyl vztah na to, aby si oba někam zašli na kávu, bylo patrné již delší dobu. Například před pár týdny po odvysílání debaty o budoucnosti českého fotbalu v České televizi, kde byl Michal Prokeš jedním z hostů, měl zareagovat na Prokešova vyjádření právě v této debatě Berbr zareagovat vyhrocenou scénou, přičemž měla z jeho úst na Prokešovu adresu padnout i následující slova: „jen si dělá osobní pírko“.

Michal Prokoš, jenž má za sebou funkcionářství v pražské Dukle, se dostal na Strahov díky bývalému předsedovi FAČR Miroslavu Peltovi a nejprve se stal členem asociačního výkonného výboru. Poté, co se tento orgán zúžil, začal mít na starost mládežnický fotbal, do kterého začalo proudit mnoho finančních prostředků a to především díky dotacím z Ministerstva školství. Díky tomu tak začal navazovat kontakty fotbalovými legendami jakými jsou Pavel Nedvěd či Karel Poborský a právě s posledně jmenovaným začal pracovat na mládežnických akademií.

Vztah mezi Berbrem a Prokešem na bodu mrazu byl pak patrný během nedávného hledání nového reprezentačního kouče po odvolání Karla Jarolíma. Před tím, než se oslovil Jaroslav Šilhavý, se spekulovalo jako o možném Jarolímově nástupci o Karlu Poborském, FAČR navzdory informacím v médiích mu však nabízeli pouze roli asistenta, což se mohlo brát jako provokace z Berbrovy strany.

Přestože by měl Prokeš dle smlouvy skončit spoluprácis FAČR až na konci letošního roku, dostal ředitel sportovně technického oddělení FAČR informaci, že by měl vyklidit kancelář co nejdříve. Že to může mít zásadní vliv na regionální akademie, tak to není potřeba dodávat. „Já věřím, že se jich to nijak negativně nedotkne. Ale věci se samozřejmě vyvíjejí, těžko to nějak zevrubněji predikovat,“ řekl k tomu nejvyšší boss tuzemského fotbalu Malík.