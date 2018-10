Berbrovy čistky ve vedení fotbalu. Po Prokešovi s Řepkou skončil i garant videorozhodčího Hrubeš

"Nehledejte za tím senzaci, prostě jsme se s FAČR domluvili na ukončení spolupráce," okomentoval v pondělí zprávu o svém konci ve funkci generálního sekretáře FAČR Rudolf Řepka, jenž byl do této funkce jmenován již v červnu roku 2007. Odešla tak mimo jiné výrazná spojka mezi tuzemskou asociací a UEFA, v jejíž disciplinární komisi Řepka také působí.

Svými výše zmíněnými slovy tak chtěl Řepka odrazit informace serveru Seznam Zprávy o tom, že by měl končit ve své funkci kvůli konci jiného fotbalového funkcionáře a to ředitele sportovně technického odboru Michala Prokeše. Dodejme, že Řepka se dohodl s FAČR na ukončení spolupráce ke konci letošního roku. Co se týče Prokeše, tak ten se v posledních dnech prý nelíbil čím dál více druhému místopředsedovi FAČR Romanu Berbrovi a to proto, že z Prokeše měla čišit stále větší touha po moci nad českým fotbalem.

"Na FAČR (Rudolf Řepka) odvedl za těch více než jedenáct let v pozici generálního sekretáře opravdu velké množství práce, za kterou mu chci upřímně poděkovat. Zároveň mu nechceme nijak bránit v jeho dalších profesních výzvách," okomentoval v úterý dříve domluvený konec Rudolfa Řepky nejvyšší boss českého fotbalu Martin Malík, jenž dodal k Řepkově působení v UEFA následující: "Domluvili jsme se, že výkonný výbor ho potvrdí jako našeho kandidáta na disciplinární komisi UEFA a na mezinárodního delegáta." Dále pak pokračoval: "Na mezinárodním poli má obrovský kredit a neumím si bez něj představit své začátky ve funkci, protože by všechny zahraniční cesty byly mnohem složitější, kdybych ho neměl po svém boku."

Michal Prokeš začal spolupracovat s fotbalovou asociací před čtyřmi lety a od začátku se věnoval mládežnickému fotbalu. Byl totiž tehdy členem rady pro koncepci výchovy mládeže, postupem času pak převzal záštitu nad mládežnickými akademiemi, jejichž hlavní tváří je Karel Poborský. Vedle toho se Prokeš stal i členem nově vzniklé sportovní rady FAČR. V těchto dnech se ale Prokeš s fotbalovým vedením nedoholdl na další smlouvě. "Jednali jsme o dalších podmínkách jeho působení a nedokázali jsme se dohodnout," řekl k tomu šéf FAČR Martin Malík.

Odchodem Hrubeše prý budoucnost videa nebude ohrožena, tvrdí Malík s Chovancem

V úterý pak po zmiňovaných funkcionářích, Michalu Prokešovi a Rudolfu Řepkovi, Strahov opustí i dosavadní člen komise rozhodčích a zároveň garant videorozhodčího v české lize Roman Hrubeš. Ten měl v minulosti pro změnu problémové vztahy s některými dalšími členy rozhodcovské komise. "Postrádal jsem od něj respekt ke mně i k ostatním kolegům," řekl k tomu hlava této komise Jozef Chovanec, na jehož žádost výkonný výbor FAČR právě Hrubeše odvolal. Bývalému internacionálovi se pak nelíbily ani problémy kolem komunikace videorozhodčích s rozhodčími na hřišti.

Je to paradox. Byl to totiž Jozef Chovanec, který stal o Romana Hrubeše ve své komisi, postupem času ale byla komunikace mezi oběma muži čím dál tím chladnější. "Já jsem si ho vybral a je to pro mě zklamání. Moje reakce je z mého pohledu logická. Cítil jsem, že ke mně jako předsedovi nemá potřebný respekt. I ostatní členové se necítili komfortně při komunikaci s ním. Dnes pak bez omluvy nedorazil na seminář pro delegáty," prozradil mimo jiné Jozef Chovanec.

"Je to plně v jeho kompetenci jako šéfa komise. A jelikož se pan Chovanec těší důvěře výkonného výboru, byl jeho požadavek legitimní. Já vnímal, že fungování komise není ideální a je lepší situaci řešit nyní než na jaře, kdy se bude blížit konec soutěží," řekl ke konci Romana Hrubeše Martin Malík.

Ten věří, že projekt videorozhodčího Hrubešovým koncem nikterak nezkrachuje. "Nedomnívám se, že změna na jednom postu komise rozhodčích může ovlivnit projekt rozhodčích. Pokud by se ukázalo, že tomu tak je, budeme na to reagovat. Naopak chceme ve spolupráci s UEFA ještě více proškolit naše rozhodčí na video," uvedl Malík. A že pro jekt videorozhodčího skutečně není ohrožen věří i Jozef Chovanec. "Z naší strany určitě ne. Už v úvodu sezony, kdy pan Hrubeš nekomunikoval, ho zastupoval pan (ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš) Bárta a fungovalo to dobře. My naopak chceme, aby se projekt zlepšoval, a posun tam nyní nevidíme," dodal Chovanec.