Šilhavý zažil vítěznou premiéru. Češi v Trnavě vyhráli federální derby 2:1

Na českém týmu bylo znát, že v trénincích zapracoval hodně hlavně na standardních situacích a Jaroslav Šilhavý věděl, že právě díky nim by mohl Slováky potrápit. Už po devíti odehraných minutách se po jedné takové, konkrétně po rohovém kopu, odhodlal Vydra ke střele z dálky, se kterou měl co dělat gólman Martin Dúbravka, jenž ji nakonec vyrazil na tyč a s následnou Součkovou dorážkou si už hlavu dělat nemusel, neboť fotbalista pražské Slavie v této své příležitosti odkrytou klec překopl.

Ani ten nejzarytější optimista z české strany nikterak nepředpokládal, že by snad do tohoto zápasu český výběr vstoupil takto aktivně, natož pak Slováci. Zanedlouho se k zakončení dostal i Zmrhal a vůbec celé Šilhavého mužstvopředvádělo daeko lepší výkony, než jak tomu byl v posledních duelech pod Karlem Jarolímem. Přesto to ale byli naši východní sousedé, kteří ze začátku tahali troošku za delší konec provazu, žádnou nebezpečnou situaci si ale naštěstí nedokázali vypracovat.

Nedařilo se to Slovákům i proto, že na ně český tým vyrukoval s nepříjemným českým napadáním, v čemž vynikal během zápasu hlavně forvard Michael Krmenčík, jenž se slovenskými obránci absolvoval nejeden ostrý souboj. Kromě toho hra Kozákových svěřenců vázla na nepřesnosti v přihrávkách a jak šel čas, ofenzivnějších pokusů bylo z jejich strany čím dál méně. Tomáš Vaclík prakticky během první půle neměl co na práci, až tedy na zakončení Marka Hamšíka, který se pokoušel ohrozit českou svatyň patičkou, kterou chtěl usměrnit centrovaný balón. Gólman chytající v současnosti za Sevillu nakonec tuto střelu vyrazil nad břevno.

Ovoce Šilhavého taktika sklidila až po přestávce, kdy se do brejkové příležitosti dostal Krmenčík, jenž si nakonec poradil s dotírajícím obráncem a míč tak dopravil za Dúbravkova záda a to i proto, že brankář Newcastlu v tu chvíli nevděl, zda má proti Krmenčíkovi vyběhnout či nikoli, 0:1 pro Česko.

V následujících minutách se však výkon bratrů Slováků pomalu ale jistě zlepšoval, blízko ke gólu byl například Duda, svou příležitost ale ještě v úspěšnou trefu neproměnil. Vyrovnací branka padla nakonec po rohovém kopu, po kterém se sice Vaclíkovi povedlo balón vyrazit, ovšem jen před sebe, kde byl přítomen Hamšík a ten tak vyrovnal, 1:1. To Slováky nastartovalo a snažili se o to duel otočit. Česká obrana kolikrát nevěděla kam dřív skočit, vše vyvrcholilo dalším Hamšíkovým zakončením, které ale v brance tentokrát neskončilo.

Mezitím se dostal na hrací plochu Patrik Schick a byl to právě tento střídající hráč, jenž se postaral o zlomový okamžik zápasu. Po párt vteřinách na hřišti v 77. minutě nepohrdl skvělou Dočkalovou vzdušnou přihrávkou, kterou útočník římského AS usměrnil hlavou do slovenské branky, 1:2 pro Česko.

Upravit skóre mohli ještě Vydra, jenž trefil tyč, či Pavelka, který pro změnu nepropálil těla bránících hráčů, ale nepovedl se. I tak ale může panovat n a české straně po delší době spokojenost s předvedenou hrou a hlavně s vítězstvím.

Konečný výsledek zápasu Ligy národů UEFA:

Slovensko - Česko 1:2

Branky: 63. Hamšík - 53. Krmenčík, 77. Schick