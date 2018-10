Po Češích i Slováci. Po nečekaném odvolání Kozáka hledají nového trenéra

Že Ján Kozák končí v roli hlavního kouče slovenské fotbalové reprezentace, tak to oznámil veřejnosti v neděli večer šéf slovenského fotbal Ján Kováčik. "S trenérem jsme se na jeho žádost dohodli na ukončení spolupráce. Jde o nečekané rozhodnutí, takže se situací budeme zabývat až po návratu ze Švédska," řekl konkrétně.

Záhy musel odvracet spekulace o tom, že za koncem respektovaného fotbalového stratéga by měly být snad spory v týmu. "Nevím o žádném sporu uvnitř týmu. Atmosféra na srazu? Nic mimořádného se tam nedělo. S hráči jsem o tom ještě ani nehovořil," sdělil k tomu Kováčik a pokračoval: "Trenér důvody neřekl, jen řekl, že chce skončit a už necestovat do Švédska. Že je to neměnné a definitivní, a já jsem to akceptoval. Když se pan trenér rozhodne, není velký prostor na diskusi. Zůstal jsem zaskočený, ale změnit se to už nedá."

Připomeňme, že Kozák zastával roli kouče slovenského národního týmu od léta 2013 a proto se tak může pyšnit tím, že byl nejdéle sloužícím kouče slovenské reprezentace v historii. Kromě toho se mu se Slovenskem podařilo poprvé postoupit na mistrovství Evropy. V roce 2016 se mu na něm pak povedlo postoupit i do osmifinále. V právě probíhající nově vzniklé soutěži Liga národů UEFA ale se svými svěřenci prohrál úvodní dva duely. V celkových 54 zápasech, ve kterých Kozák vedl národní tým, jeho mužstvo vyhrálo devětadvacetkrát, vedle toho desetkrát remizoval a patnáctkrýát prohrál. Celkové skóre pak vypadá následovně: 80:48.

"V čase nástupu k týmu byl v nelehké situaci a se slovenskou reprezentací odvedl výbornou práci. Vytvořil tým, jenž dosáhl řady vynikajících výsledků, kterými se zapsal do historie našeho fotbalu. Děkuji mu za pět a půl roku práce ve prospěch slovenského fotbalu," zrekapituloval úspěšnou práci Jána Kozáka u reprezentace Kováčik.

Slovenská média nyní přicházejí se jménem možného Kozákova nástupce a měl by jím prý být Pavel Hapal, kteráý na začátku letošní sezóny 2018/19 vedl pražskou Spartu, kde však skončil po blamáži v srbské Subotici. "Máme výkonný výbor a ten rozhodne. Spekulace přenechám na novináře. Favorita nemám, musím nad tím přemýšlet. Věřím, že to bude velmi rychlé. Chceme, aby v listopadu vedl reprezentaci ve dvojzápase Ligy národů nový trenér," zakončil Kováčik.