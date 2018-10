Pravý důvod Kozákova konce? Nejspíše řádění reprezentantů v nočním klubu

Ona zmiňovaná divočina v nočním klubu se měla uskutečnit po sobotní porážce Slovenska s českým výběrem (1:2), po které měl být značně nespokojen s výkony svých spoluhráčů bývalý fotbalista pražské Dukly. A oním nočním klubem měl být ten v Senci, jak o tom alespoň informuje server cas.sk. Právě zde měla partička slovenských reprezentantů popíjet až do nedělního rána, čímž tak nesplnili povinnosti statusu reprezentanta, který má každý hráč národního týmu během reprezentační přestávky. Že to ze slovenské strany proti Čechům nebylo úplně košér, to věděl po zápase i sám Ján Kozák, který se tak nechal slyšet: „Lobotka hrál špatně, ani Milan Škriniar nezahrál dobře. Buďme objektivní, hodně se mluví o miliónech, ale je třeba to ukázat na hřišti."

V době, kdy takto hovořil, ještě nevěděl, že zanedlouho oznámí svou rezignaci a pořád to tak vypadalo, že naplní smlouvu se Slovenským fotbalovým svazem ve funkci tak vydrží až do konce kvalifikace ME 2020. Jak ale vyšel na povrch incident v nočním klubu, Kozák se defintivně rozhodl. Hráči Kozákův krok pak nechtěli nikterak komentovat: "Já osobně, ani ostatní kluci se nechceme k celé záležitosti vyjadřovat. Je to velmi čerstvé, vůbec to není jednoduché přijmout. Byl to obrovský šok pro mužstvo, ale víc se v tom nechceme vrtat," řekl například Peter Pekarík, fotbalista Herthy Berlín.

Nit suchou na fotbalistech současného slovenského národníhot týmu nenechala ani slovenská legenda Ladislav Jurkemik, mimo jiné bývalý kouč slovenské reprezentace. "Kozákovo rozhodnutí mě velmi překvapilo. On patří mezi nejúspěšnější trenéry Slovenska. Je škoda, že tomu tlaku podlehl. Měl to udělat opačně. Některé hráče měl z kabiny vyhodit a zůstat měl on," řekl.

Co tedy doopravdy stálo za nečekaným koncem respektovaného slovenského stratéga Jána Kozáka, to se má veřejnost dozvědět v nejbližších dnech.