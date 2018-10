Byla to facka, šokoval bývalý kouč Slováků Kozák. Promluvil o párty reprezentantů

Emotivně vysvětloval ve čtvrtek na mimořádné tiskovce Ján Kozák to, co vedlo k ejho nečekanému konci. "Po zápase (s Českem) jsem celou noc nespal, pustil jsem si ho dvakrát," uvedl. Proto v časných nedělních ranních hodinách potkal své svěřence po jejich bujaré noci. "Strašně mě to bolelo, byla to facka," zavzpomínal na tento inkrimovaný okamžik Kozák. "Mohl jsem se tvářit, že jsem je neviděl, a nechat to být. Ale to není můj styl. Druhá možnost byla všechny vyhodit, ale mohl jsem to udělat? Slovenský fotbal je potřebuje, protože mají velkou kvalitu. Nedokážu si představit budoucnost slovenského fotbalu bez Dúbravky, Lobotky, Škriniara, Weisse," zveřejňoval jména hříšníků.

"Chtěl jsem od kluků, aby se přiznali. Před tréninkem jsem si zavolal Hamšíka se Škrtelem a řekl jim, že je problém. Byli překvapení, ale viděl jsem, že nikde nebyli. Jako první se přiznal Dúbravka, že má těžké období v Newcastlu, prohrálo se s Českem a potřeboval se odreagovat," popisoval dění ve slovenském týmu, jež se událo před pár dny, čtyřiašedesátiletý kouč a pokračoval: "Weiss mi řekl, že neví proč. Lobotka začal s tím, že má nahuštěný program, že neměl čas se odreagovat. Tak mu říkám: Ve Vigu si to nedovolíš a tady na to máš čas? Hodně zvláštní přístup. Šatka mi řekl, že šel s kamarády. S takovými lidmi já musím pracovat a vy mě kritizujete. Vžijte se do mojí situace. Měl jsem tři možnosti a dlouho jsem přemýšlel," vyčinil nakonec Kozák přítomným novinářům.

Kozáka mezitím zaskočil v úterním přátelském duelu se Švédskem jeho dosavadní asistent Štefan Tarkovič, kterému by trenérské žezlo sám Kozák milerád přenechal natrvalo. Slovenský svaz ale nadále hledá jeho nástupce a v této souvislosti se mluví i o dvou Češích, Pavlu Hapalovi a také Pavlu Vrbovi. "V pondělí zasedne mimořádný výkonný výbor a probereme předložené návrhy na nového trenéra," zveřejnil nejbližší plán sám šéf slovenského fotbalu Ján Kováčik, jenž také mimo jiné uvedl, že pokud hříšníci dostanou příležitost v kvalifikaci na EURO 2020 reprezentovat, nebudou mít nárok na prémie, přičemž právě ony půjdou místo tohona dobročinné účely.