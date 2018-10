Je znám Kozákův nástupce. Stal se jím exsparťanský kouč Hapal

Jméno nového kouče slovenského národního týmu oznámil po výkonném výboru na tiskové konferenci samotný nejvyšší boss slovenského fotbalu Ján Kováčik. „Za trenéra áčka jsme zvolili pana Pavla Hapala. Dostal devět hlasů, jeden člen výkonného výboru se zdržel hlasování," uvedl. Přestože se dříve mluvilo o vícero kandidátech na nedávno uvolněný post, výkonný výbor nakonec jednal pouze o jednom a to právě o Pavlu Hapalovi. S ním musí svaz ještě podepsat smlouvu. „Tu je ještě potřeba doladit. Bude platit na jeden kvalifikační cyklus s tím, že v případě postupu na EURO máme právo na uplatnění opce," řekl k ní podrobnosti Kováčik.

Pavel Hapal ještě nedávno trénoval pražskou Spartu a to poté, co tam skončil po své neúspěšné misi Andrea Stramaccioni. Na Letné ale skončil už po prvním ligovém kole právě probíhající sezóny 2018/19 a to po blamáži v srbské Subotici. Na Slovensku je ale znám jako úspěšný trenér. Vedl vedle Žiliny a Senice také slovenskou reprezentaci do 21 let, se kterou se dostal i na loňské mistrovství Evropy, jež se konalo v Polsku. Právě tyto skutečnosti hrály pro zvolení Pavla Hapala. „Tato spolupráce se ukázala jako velmi úspěšná. Navíc vedl mnohé z hráčů, kteří v současnosti působí v reprezentačním áčku," připomněl Kováčik. Řeč byla o takových hráčích, jakými jsou Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Albert Rusnák, Matúš Bero, Ľubomír Šatka a Adam Jakubech.

Hapal, jenž se tak mimochodem stal již patnáctým kormidelníkem slovenského národního týmu, si může nyní vybrat, koho si povolá do svého realizačníhoh týmu. "Bude to plně v jeho kompetenci," potvrzuje Kováčik.

Nový trenér bude představen oficiálně tento týden ve středu, první zápasy pak na něho čekají v listopadu v rámci Ligy národů, nejprve doma proti Ukrajině a pak v Česku.

A co říká svému zvolení do funkce kouče národního mužstva sám Pavel Hapal? „To se nepovede každému. Snad zavážilo i to, že jsem na Slovensku dlouhodobě pracoval a měl jsem dobré výsledky s týmem do 21 let. Vážím si této možnosti, je pro mě velmi zavazující. V mužstvu je hodně kluků, které jsem trénoval v jednadvacítce. Cíle? První dvě utkání jsou v Lize národů, chceme v nich uspět a nevypadnout do nižšího koše. Pak se budeme chtít dobře připravit na kvalifikaci ME 2020 a postoupit na tento šampionát."