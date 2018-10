Lopetequi již není koučem Realu Madrid

Hned pět proher z posledních sedmi utkáních potkal slavný madridský velkoklub a i proto se úřadující vítěz Ligy mistrů aktuálně ve španělské nejvyšší soutěži nachází až na deváté pozici. Vaz Lopetequimu definitivně zlonil až vysoká porážka v ostře sledovaném nedělním El Clásicu.

V posledních dnech se jako o jeho možném nástupci hovořilo především o Italovi Antoniu Contem, jenž naposledy působil v londýnské Chelsea. Jak ale informují španělská média, z tohoto plánu nakonec sešlo a to proto, že se proti této variantě měli postavit samotní hráči.

Julen Lopetequi, jenž měl nelehký úkol a to navázat na veleúspěšné období jeho předchůdce Zinedina Zidana, který vyhrával s Bílým baletem prakticky všechno, co se vyhrát dá, nastoupil do funkce trenéra velkoklubu v červnu tohoto roku, přičemž byl nakonec odejit z pozice trenéra španělského národního týmu jen těsně před začátkem letošního mistrovství světa v Rusku, odkud nakonec musel předčasně odcestovat. Dvaapadesátiletý stratég nakonec u Realu Madrid vydržel 14 zápasů, tudíž necelé čtyři měsíce.

Real Madrid pod dočasným koučem Solarim nyní čeká duel Španělského poháru s třetiligovou Melillí, o víkendu se utká s Valladolidem. Zda už tehdy bude v klubu nový kouč, který by navštívil příští týden ve středu i Plzeň, to zatím ještě není jisté.