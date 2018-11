Evropská klubová soutěž jen pro ty nejbohatší? Velkokluby jí planují už od roku 2021

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Celebrity napsaly dopis do OSN, žádají vyšetřování vraždy Chášukdžího

Všechny výše zmiňované velkokluby podle německého magazínu Der Spiegel spolu o možnosti vzniku Super ligy již jednali a tato jednání budou ještě pokračovat. Podle posledních informací má být součástí dohody i to, že by tyto kluby měly „úplně opustit národní ligy a jejich fotbalové asociace“.

Účastníků chystané Super Ligy má být celkem 16 a tak k těmto jedenácti základjícím velkoklubům, má opřibýt vždy dalších pět pozvaných. Mezi zakládajícími kluby jsou i Chelsea, Liverpool, Manchester City a PSG a právě tyto kluby mají mít podle chystané dohody v soutěži právo startovat dalších dvacet let počínanje rokem 2021. Magazín Der Spiegel pak přináší informaci, že mezi pozvanou pětící klubů do tohoto elitního společenství mají být Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Inter Milán, Olympique Marseille a AS Řím.

Německý tisk také uvádí, že od jistých zdrojů má informace o tom, že německý úřadující šampion Bayern Mnichov podle všeho prozkoumává právní složitosti odtržení klubů, samotný klub ale tyto spekuliace odmítá s se slovy, že o ničem takovémneví a že na žádném jednání nebyl. „Bayern Mnichov trvá na své příslušnosti do Bundesligy. A dokud jsem ve vedení Bayernu, tak také do soutěží pořádaných UEFA a Evropskou klubovou asociací (ECA),“ nechal se slyšet nejvyšší boss bavorského celku Karl-Heinz Rummenigge.

Nic komentovat pak pro britskou televizní stanici BBC nechtěly ani oba manchesterské kluby.