Slovácko od reprezentační pauzy nově povede kouč Svědík

Martin Svědík okomentoval nabídku Slovácka na webu právě tohoto uhrskohradišťského klubu následujícími slovy: "Zájem Slovácka vnímám jako ocenění mé trenérské práce. Jsem rád, že se kluby domluvily a já mám šanci vrátit se do první ligy."

Pro někoho to může být ze strany tohoto fotbalového stratéga poněkud zvláštní rozhodnutí, když si vezmeme fakt, že si Svědík pochvaloval spolupráci s jihlavským vedením a to i přesto, že se klub z Vysočiny zrovna nenachází v nejlepších ekonomických podmínkách. "Jenže pro každého trenéra by mělo být cílem vést tým v nejvyšší soutěži a já to mám nastavené stejně. Navíc Slovácko přišlo s nabídkou, která je ze sportovního hlediska velmi dobrá. Z Jihlavy jsem v žádném případě neutíkal, celou věc jsem ihned probral s vedením klubu," vysvětloval svůj krok Svědík.

Že právě Martin Svědík by měl být tím pravým mužem pro Slovácko, to značí už to, že vedení aktuálně čtrnáctého klubu ligové tabulky o žádném jiném trenérovi ani neuvažovalo. "Měl by být hnacím motorem do kabiny a zároveň také přinést zvýšení kvality. Domníváme se, že je správný trenér do našich podmínek. Věříme, že se nám podaří zlepšit postavení v ligové tabulce a naplnit potenciál týmu," řekl ředitel Slovácka Petr Pojezný.

"Nabídka, kterou dostal Martin Svědík od Slovácka, je po všech směrech nadstandardní. Stejně jako odstupné, které jsme vybojovali pro klub. I když odchází výborný kouč, každý je nahraditelný. Jsem rád, že tu byl po dlouhé době trenér, který odchází, protože dobře dělal svou práci, ne proto, že byl vyhozen," uvedl na webu jihlavského klubu jeho samotný ředitel Jan Staněk.

Dodejme tak, že Svědík povede ještě Jihlavu v jejím následujícím zápase proti Ústí nad Labem a to tento týden v pátek. V posledním podzimním zápase ho pak v Jihlavě nahradí jeho dosavadní asistent Michal Šmarda, přičemž nástupce Martina Svědíka bude definitivně na Vysočině znám během zimní pauzy.

Připomeňme, že Svědík, jenž coby hráč působil v Ostravě, Olomouci, Příbrami a Lázních Bohdaneč, má za sebou úspěšnou trenérskou kariéru například s Pardubicemi, se kterými dokázal z divize postoupit do druhé nejvyšší soutěže. Na podzim roku 2013 se stal hlavním kouče ostravského Baníku, postupem času tam ale nakonec dělal asistenta Františkovi Komňackému. Do pozice trenéra tohoto moravskoslezského celku se pak vrátil na jaře 2014, ovšem na podzim 2014, kdy se Ostrava pohybovala na páté příčce, byl odvolán.

Následoval menší výlet do běloruského Minsku, kde pomáhal Dušanu Uhrinovi mladšímu, od léta 2015 pak pro změnu vedl juniorskou reprezentaci hráčů do 20 let. O rok později převzal kormidlo v Mladé Boleslavi, se kterou se v sezóně 2016/17 nakonec umístil na čtvrté pozici a kvalifikoval tím tak tento středočeský klub do bojů o Evropskou ligu. Do Jihlavy se dostal až letos v lednu.