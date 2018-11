Kdo nahradí Krmenčíka? Plzeň si už vyhlédla posilu ze Zlína

Připomeňme, že Krmenčík si v ligovém zápase se Slováckem přetrhl zkřížený vaz v levém koleni. Pětadvacetiletého nejen hráče Plzně, ale i české reprezentace tak tedy nyní čeká operace a několika měsíční rekonvalescence, kvůli níž si tak už do konce této sezóny tento fotbalista nezahraje. Přestože se tedy na sociálních sítích objevila ona fotografie s Jeanem-Davidem Beauguelem, západočeský klub se k tomu nikterak nechce zatím vyjadřovat. „Soustředíme se na zápas století s Realem Madrid. Více informací sdělíme v následujících dnech," nechal se slyšet mluvčí Václav Hanzlík.

Šestadvacetiletý odchovanec z Toulouse si tak připíše do svého životopisu další český klub, kterým projde od roku 2014, tedy od toho roku, kdy tento Francouz přišel do Česka. Nejdříve oblékal dres pražské Dukly, kde vydržel do ledna loňského roku, kdy přestoupil do Zlína. S ním, jak už bylo výše zmíněno, podepsal smlouvu do konce tohoto roku a na západ Čech se tak tedy přesune coby volný hráč.

Ve Zlíně je znát rozčarování

Z vyjádření Zdeňka Červenky, majitele zlínského klubu, k tomuto přestupu, bylo znát, že s tímto krokem Jeana-David Beauguel příliš nepočítal. „O tom, že má odejít do Viktorky, vím chvíli. My jsme s ním jednali o prodloužení smlouvy, ale k ničemu to nevedlo. Teď je jasné, že byl domluvený někde jinde. Půl roku ho kurýrujeme, a když je konečně zdravý a střílí góly, tak odejde. Takový je ale život. Když už na jaře nebude, tak prostě nebude," řekl konkrétně.

I přesto ale Červenka dodává, že na podzim bude Beauguel ve zbývajících zápasech Zlína k vidění. „Vždyť ho až do konce roku platíme. Je teď ve formě, tak ať nám ve zbývajících pěti kolech pomůže k nějakým deseti nebo dvanácti bodům a sami ho pak do Plzně dovezeme," dodal Červenka s úsměvem.