Premiéra Šilhavého na domácí půdě vyšla. Díky Schickově parádě Češi vyhráli nad Slováky

Přesto to zpočátku vůbec na duel, ve kterém bychom snad měli uspět, nevypadalo, jelikož první půlhodina hry byla především v režii slovenské reprezentace. Například Marek Hamšík hned dvakrát vyzkoušel pozornost gólmana Tomáše Vaclíka, kapitán Bořek Dočkal se nedostával do hry tak, jak by si představoval, a to hlavně proto, že ho soupeři dobře dostupovali a nenechali ho tak v klidu rozehrát. Rozehrávat v klidu tehdy vlastně z českého týmu nenechávali málokoho z českého týmu.

Herní pohoda ze slovenských kopaček vyprchala ve 32. minutě, kdy Češi předvedli pěknou akci, kterou vyšperkoval Jankto nádhernou přihrávkou za slovenskou obrannou linii na Schicka, který se tak následně ocitl v brejkové příležitosti, kterou dokázal beze zbytku využít. Viděl totiž v jakém postavení je gólman Dúbravka a tak ho přeloboval. Povedlo se na jedničku, 1:0.

Poté bylo znát, jak se obraz hry změnil. Zanedlouho totiž mohl skórovat Pavelka, ve svvé šanci ale zamířil jen těsně vedle. Gól do šatny pak mohl vstřelit kapitán Dočkal, nakonec ale nechal vyniknout Dúbravku, jenž zvýšení na 2:0 zamezil konečky prstů.

Povedený závěr první půle z naší strany se jakoby přenesl do půle druhé a nebylo tak proto divu, že se slovenský stratég Hapal rozhodl po hodině hry hned ke dvojímu střídání, přičemž na hrací plochu tak vyslal Dudu a Maka. Jejich přítomnost v následujících minutách byla cítit, neboť se Slováci přeci jenom postupem času dokázali vzpamatovat a začali zase bušit na vrata české defenzivy. Zůstalo ale však jen u bušení, protože Šilhavého parta předváděla pozornou hru v obraně a až na nepřesnou střelu Dudy Slováky do konce zápasu do ničeho zásadního moc nepustila.

Nově vznikou soutěž Ligu národů tak český výběr nemohl zakončit lépe, zvláště když si vzpomeneme, jak tuto soutěž v září ještě pod Karlem Jarolímem začínal. Pod novým lodivodem Jaroslavem Šilhavým ale česká reprezentace dýchá čerstvý vzduch a fanoušci se tak můžou těšit na prosincový los evropské kvalifikace, ve které by tak příští rok mohli Češi navázat na závěr letošní Ligy národů.

Utkání základní skupiny B1 fotbalové Ligy národů v Praze (19.11.2018):

ČR - Slovensko 1:0

Branka: 32. Schick