Že pět klubů podle pravidel nemá hrát v ČFL? Berbr je vyloučit nechce

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Praha - Zápy, Živanice, Převýšov, Radotín a Jirny. Právě tato pětice klubů nemá v České fotbalové lize (ČFL), třetí nejvyšší fotbalové soutěži, podle pravidel co dělat. Stejně tak i Sokol Čížová v divizi. A to především proto, že tyto kluby nemají potřebný počet mladežnických týmů. Jako oprvní o této skutečnosti informoval deník Sport. Přestože se Fotbalová asociace ČR (FAČR) bude tímto problémem zabývat, její místopředseda a faktický vládce Roman Berbr kluby však ze soutěže vyloučit nehodlá. "Ano, souhlasím, že správně bychom je měli vyndat ze soutěže. Ale to neuděláme, protože bychom soutěže zničili, což nechceme," nechal se slyšet v rozhovoru pro deník Sport právě Roman Berbr.