Plekanec dohraje sezónu v Kladně se střídavými starty v Brně

Poprvé by se mohl Plekanec představit v plné zbroji českým fanouškům už o následujícím víkendu, konkrétně v sobotu, kdy se Kladno doma střetne s Litoměřicemi. Vše však závisí na tom, zda se mu ndo té doby zlepší zdravotní stav, připomeňme, že má aktuálně problémy se zády. K tomu, proč si vicemistr světa z roku 2006 pro střídavé starty z extraligových klubů vybral zrovna Brno, se vyjádřil sám hokejový útočník následovně: "Je to nejlepší tým v extralize. Hrát v takovém je ocenění. Jsem rád, že mi (majitel a trenér Komety) Libor Zábranský vyhověl, abych hrál v Kladně a pomohl mu do baráže. Priorita je dostat Kladno do extraligy."

Nejprve ale tedy začne současnou českou štaci ve svém domovském Kladně. "Určitě začnu po zranění na Kladně. Nevím ještě, kdy to po tom zranění bude, ale doufám, že už v sobotu. Jak to bude potom konkrétně vypadat, ještě nevím. Sejdeme se s Jardou (Jágrem) a Liborem (Zábranským) a domluvíme se," prozradilsvůj postup v dalších dnech Plekanec, jenž by tak v případě kladenského konce sezóny mohl nastoupit za Brno, kterému by rád pomohl v play-off. "Od 15. února musí hrát za nás, aby mohl hrát baráž. To pro mě bylo prvořadé. Pokud bychom vypadli, je Tomáš volný a může jít do Komety Brno," uvedl hráč a prezident Kladna Jaromír Jágr, ktetrý byl účasten pondělní tiskové konference, na které byl společně právě s Plekancem.

Připomeňme, že pro Tomáše Plekance se nejedná o první starty v Česku od roku 2002, kdy poprvé nastoupil v kanadsko-americké NHL. Stalo se tak v sezóně 2012/13, tehdys se však jednalo o výlukovou sezónu. I tehdy nastupoval za Kladno a to v jednom útoku s Jaromírem Jágrem. V té době ale ještě Kladno hrálo tuzemskou nejvyšší soutěž. Pro Středočechy to byly rozhodndě vítané posily. Stačí se podívat na tehdejší statistiky: ve 32 odehraných duelech Plekanec za Kladno zaznamenal celkem 46 bodů (21 gólů a 25 asistencí). Pokud pak sečteme všechny body zaznamenané v dresu Kladna, za které dosud kdy v Česku nastoupil, vyjde nám následující číslo: 87 (za 130 zápasů 37 gólů a 50 asistencí).

Dodejme, že v NHL Plekanec skončil před pěti týdny poté, co v této soutěži nastoupil celkem k 1001 zápasům, přičemž většinu z nich odehrál v dresu Montrealu. Pouze 17 zápasů nastupoval v dresu Toronta, což byl v zámoří jediný jeho přestup. Jinak byl nesmazatelnou součástí Montrealu. V základní části NHL již bývalý reprezentant zaznamenal dohromady 608 bodů (233 branek a 375 přihrávek), v 94 zápasech play-off NHL pak 53 bodů (18 branek a 35 asistencí).