Češi si o fotbalové EURO zahrají s Anglií. Jinak jejich cesty povedou na Balkán

Losu v Dublinu se coby přihlížející zúčastnil vedle šéfa tuzemského fotbalu Martina Malíka i samotný kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý. Ten přiznal, že i když se jednalo pouze o los, nervozitu i tak pociťoval. „Jasně že jsem trochu nervózní byl," řekl konkrétně osmapadesátiletý stratég ještě před zahájením losovacího aktu. Nervozita musela stoupat zvlášť tehdy, když na pódium přinesl Portugalec Ricardo Carvalho trofej pro vítěze evropského šampionátu.

O rozdělení 55 účastnických zemí do deseti kvalifikačních skupin, přičemž pět z nich byly pětičlenné a dalších pět pak šestičlenné, se postaraly fotbalové legendy a to dva Portugalci Nuno Gomes a Vítor Baía a dva Irové Ronnie Whelan a Robbie Keane.

Ti jako první čtyři mužstva do prvních čtyř skupin vylosovali automaticky Nizozemsko, Anglii, Švýcarsko a Portugalsko, což jsou týmy, které jsou vítězi elitní divize nedávno proběhlé nově vzniklé soutěže Ligy národů. Právě tyto celky si to spolu v takzvaném Final Four Ligy národů rozdají příští rok v červnu a proto tak v červnu samotnou kvalifikaci hrát nebudou.

A to se netýká ani České republiky, jelikož právě on byla vytažena z druhého výkonnostního koše jako první právě do skupiny A k Anglii. Vytoužené přání se tím tak kouči Jaroslavu Šilhavému splnilo. K tomu, aby Češi postoupili na svůj sedmý evropský šampionát v řadě, pak potřebují v kvalifikaci bodovat protoi soupeřům z Balkánu, kterými budou Bulharsko, Černá Hora a Kosovo. "Prvním cílem bylo druhé místo ve skupině Ligy národů, teď je před námi ovšem hlavní cíl, jímž je účast na mistrovství Evropy," řekl Šilhavý, jenž ví, že naposledy český fotbal na Euru chyběl naposledy v roce 1992.

Ani tomuto fotbalovému losu se nevyhnuly aktuální politické problémy, kvůli kterým tak například nemohli být do jedné kvalifikační skupiny nalosovány Rusové s Ukrajinci, stejně jako Kosovci s Albánci. Gibraltar zase nemohl být v jedné skupině se Španělskem.

A protože se bude EURO 2020 konat ve dvanácti zemích, konkrétně se to týká Ázerbájdžánu, Dánska, Anglie, Německa, Maďarska, Itálie, Nizozemska, Irska, Rumunska, Ruska, Skotska a Španělska, v jedné kvalifikační skupině mohly být k sobě nalosovány jen dvě z těchto zemí.

Dodejme, že na mistrovství Evropy přímo postoupí vždy první dva týmy z každé kvalifikační skupiny, přičemž o zbylá 4 místa na Euru pak bude bojovat celkem 16 nepostupujících celků dle umístění v Lize národů.

Složení kvalifikačních skupin:

Skupina A: Anglie, Česko, Bulharsko, Černá Hora, Kosovo

Skupina B: Portugalsko, Ukrajina, Srbsko, Litva, Lucembursko

Skupina C: Nizozemsko, Německo, Severní Irsko, Estonsko, Bělorusko

Skupina D: Švýcarsko, Dánsko, Irsko, Gruzie, Gibraltar

Skupina E: Chorvatsko, Wales, Slovensko, Maďarsko, Ázerbájdžán

Skupina F: Španělsko, Švédsko, Norsko, Rumunsko, Faerské ostrovy, Malta

Skupina G: Polsko, Rakousko, Izrael, Slovinsko, Makedonie, Lotyšsko

Skupina H: Francie, Island, Turecko, Albánie, Moldavsko, Andorra

Skupina I: Belgie, Rusko, Skotsko, Kypr, Kazachstán, San Marino

Skupina J: Itálie, Bosna, Finsko, Řecko, Arménie, Lichtenštejnsko

Termíny kvalifikačních zápasů:

1. a 2. kolo: 21. až 26.3. 2019

3. a 4. kolo: 7. až 11. 6. 2019

5. a 6. kolo: 5. až 10. 9. 2019

7. a 8. kolo: 10. až 15. 10. 2019

9. a 10. kolo: 14. až 19. 11. 2019

Kde se bude EURO 2020 hrát?:

Skupina A: Řím: základní skupina a čtvrtfinále, Baku: základní skupina a čtvrtfinále

Skupina B: Petrohrad: základní skupina a čtvrtfinále, Kodaň: základní skupina a osmifinále

Skupina C: Amsterdam: základní skupina a osmifinále, Bukurešť: základní skupina a osmifinále

Skupina D: Londýn: základní skupina, osmifinále, semifinále, finále, Glasgow: základní skupina a osmifinále

Skupina E: Dublin: základní skupina a osmifinále, Bilbao: základní skupina a osmifinále

Skupina F: Mnichov: základní skupina a čtvrtfinále, Budapešť: základní skupina a osmifinále