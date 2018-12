Spartu má z bryndy pomoct vytáhnout její první zimní posila. Přišla ze Švédska

Norrköping bojoval o švédskou ligovou trofej spolu s AIK Stockholm a přestože měl šanci jí získat ještě před posledním kolem, právě to nakonec rozhodlo o tom, že triumf si vychutnali v hlavním švédském městě. Tento švédský středopolař má pomoci Spartě i proto, že platí za dobrého střelce, za sezónu totiž ve Švédsku nastřílel deset branek, na další tři pak přihrál. "Nejlépe se cítím na pravém křídle, ale i levá strana nebo podhrot jsou úplně v pohodě, je mi takřka jedno, na jakém z těch míst jsem. Žádný ofenzivní post pro mě není problém," dává na vědomí sparťanské veřejnosti Karlsson krátce po svém příchodu na Letnou.

Poprvé se na fotbalových trávnících začal Karlsson objevovat před osmi lety, kdy oblékal dres klubu IFK Göteborg. V roce 2013 pak okusil atmosféru anglického fotbalu, jelikož tehdy přestoupil do Sunderlandu. Dlouho tam ale nevydržel a po roce měnil opět působiště. tentokrát se na dva roky upsal dalšímu švédskému celku Nordsjaellandu.

Právě z něj pak před dvěma lety odešel do Norrköpingu, ped rokem se pak poprvé dostal do švédského národního týmu. Zatím se ve žlutomodrém dresu objevil pouze ve třech přípravných zápasech, přičemž loni v něm i skóroval a to v Abú Zabí v duelu se Slovenskem (6:0 pro Švédy).

"Můj cíl je vyhrávat. Ve švédské lize jsem k tomu měl blízko, chyběly nám jen dva body. Náš zisk by obvykle v jiných sezonách stačil na titul. Byl jsem hodně zklamaný. Takže bych chtěl vyhrávat a mít možnost slavit s fanoušky. Přišel jsem do největšího klubu a ten pochopitelně chce vyhrát ligu," má Karlsson jasný cíl, kteréího chce dosáhnout v rámci českého angažmá.