Los evropských pohárů: Plzeň se střetne s Dinamem Záhřeb, Slavia zavítá do Belgie. V Lize mistrů se vrátí Ronaldo do Madridu

Ani jeden český celek se sice žádného atraktivního soupeře nedočkal, o to víc však mohou živit české kluby své naděje na postup do osmifinále Evropské ligy.

Na vytažení prvního českého klubu nemuseli tuzemští fotbaloví fanoušci dlouho čekat, jako první byla totiž z osudí vytažena Viktoria Plzeň, jejíž soupeřem pro play-off se nakonec stalo Dinamo Záhřeb. Svou skupině Evropské ligy tento devatenáctinásobný chorvatský šampion prošel suverénním způsobem. Dokumentuje to především skutečnost, že svou skupinu chorvatský celek vyhrál se šestibodovým náskokem před druhým Fenerbahce Istanbul.

Jakkoli je Dinamo Záhřeb hratelnější než jiný věhlasnější možný soupeř, pro Západočechy každopádně nebude play-off žádnou procházkou růžovou zahradou. Vetzměme v potaz totiž i to, jak se aktuálně daří záhřebskému Dinamuv jeho domácí soutěži. Tam nyní vede již o jedenáct bodů.

Zatímco svěřenci kouče Pavla Vrby pojedou na jaře v Evropské lize na jihovýchod Evropy, to fotbalisté Slavie čeká cesta na západ. Střetne se totiž s belgickým Genkem, trojnásobným mistrem své země, na další belgický ligový titul čeká Genk už od roku 2011 a rozhodně k tomu v této sezóně nemá blízko. V současnosti tento celek vede belgickou soutěž o sedm bodů před Bruggami. Stejně jako v případě Dinama Záhřeb, ale platí, že pro český celek by měl být tento soupeř hratelný.

Los 2. kola fotbalové Evropské ligy

(první zápasy 14. února, odvety 21. února):

Plzeň - Dinamo Záhřeb

Slavia Praha - Genk

Rennes (Koubek) - Betis Sevilla

Lazio Řím - FC Sevilla (Vaclík)

BATE Borisov - Arsenal (Čech)

FC Bruggy - Salcburk

Rapid Vídeň - Inter Milán

Krasnodar - Leverkusen

FC Curych - Neapol

Malmö - Chelsea

Šachtar Doněck - Frankfurt

Celtic Glasgow - Valencie

Olympiakos Pireus - Dynamo Kyjev

Fenerbahce Istanbul - Zenit Petrohrad

Sporting Lisabon - Villarreal

Galatasaray Istanbul - Benfica Lisabon

Liga mistrů: V Madridu bude opět k vidění Ronaldo, Schick zamíří do Portugalska

Ještě před losem play-off Evropské ligy se v Nyonu rozlosovalo stejně ostře sledované osmifinále Ligy mistrů. To nabídne fotbalovým fanouškům hned několik velmi zajímavých střetnutí. Proti partě kolem Mbappého, Neymara či Cavaniho se postaví svěřenci kouče Josého Mourinha, kouč Liverpoolu Jürgen Klopp se vrátí opět do Německa, konkrétně do Bavorska.

Tuzemské fanoušky především bude zajímat, jak si povede český reprezentant Patrik Schick v dresu AS Řím. Jeho celek na začátek vyřazovací fáze zavítá do Porta. Dalším Čechem, jenž se může v osmifinále Ligy mistrů ukázat, je Václav Černý působící v Ajaxu Amsterdam. V osmifinále se nizozemský celek představí na Santiagu de Bernabeu.

Los osmifinále fotbalové Ligy mistrů (první zápasy 12., 13., 19. a 20. února, odvety 5., 6., 12. a 13. března):

Schalke 04 - Manchester City

Atlético Madrid - Juventus Turín

Manchester United - Paris St. Germain,

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

Olympique Lyon - FC Barcelona

AS Řím (Schick) - FC Porto

Ajax Amsterodam (Černý) - Real Madrid

Liverpool FC - Bayern Mnichov