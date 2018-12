Co s fotbalovou Spartou? Pomoct jí má Rosický v roli sportovního ředitele

O jeho zapojení do vedení klubu se spekulovalo prakticky ihned poté, co ukončil svou slavnou fotbalovou kariéru. O Tomáši Rosickém v tomto spojení otevřeně od počátku mluvil i sám majitel pražské Sparty Daniel Křetínský. „Na začátku letošního roku jsem prohlásil, že budeme možná potřebovat víc času na to, abychom tým stabilizovali. Bohužel se tato předpověď naplnila," připomněl svou prognózu Rosický a potvrdil, že Zdeněk Ščasný i nadále zůstane trenérem rudých Pražanů. „Mým rozhodnutím, a jsem ve shodě s generálním ředitelem a představenstvem, je v tuto chvíli to, že změnu na této pozici dělat nebudeme."

„Za dobu, co jsem po návratu ze zahraničí v klubu působil jako hráč a posléze i manažer, se vyměnilo hodně trenérů. Průběh jejich angažmá byl přitom ve většině případů stejný, po jejich nástupu došlo k oživení mužstva a následovalo krátkodobé zlepšení. Po relativně krátkém časovém úseku však výkonnost hráčů opět upadala. Proto si myslím, že problémy, které klub v posledním období má, nejsou jen věcí trenérů," pokračoval bývalý fotbalista Dortumndu či Arsenalu.

Ten si je vědom, že klub se musí v následujích časech vyvarovat přehmatů v nákupní politice a přivádět tak do klub takové hráče, kteří klubové očekávání beze zbytku naplní. Což se tak v případě několika cizinců, kteří v minulosti přišli na Letnou, nedělo. „Mojí ambicí je přivádět hráče, kteří se budou se Spartou identifikovat. Pro mě bylo privilegium za Spartu hrát a je pro mě privilegium působit v klubu dál. A chci spolupracovat s hráči, kteří to budou vnímat stejně," představil své vize Rosický a pokračoval: „Musíme mít také v týmu balanc mezi českými a zahraničními hráči. Je nutné, aby se z téhle kombinace zrodil skutečný tým a neměli jsme v kabině skupinu individualistů. Rozhodně také chceme vytvářet příležitosti v A-týmu pro odchovance."