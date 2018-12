Porážka s Liverpoolem mu zlomila vaz. Mourinho již netrénuje Manchester United

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Manchester - O jeho konci na trenérském postu Manchesteru United se spekulovalo již delší dobu. Není divu. Rudí ďáblové totiž aktuálně prožívají nejhorší sezónu za posledních 28 let, jelikož se momentálně v tabulce anglické Premier League nachází až na šestém místě a na vedoucí Liverpool ztrácí 19 bodů. A právě nedělní porážka s Liverpoolem 1:3 byla tím posledním, co portugalský stratég José Mourinho v roli hlavní kouč manchesterského velkoklubu zažil. Jeho odchod však nebude pro klub z Old Trafford levnou záležitostí. Musí mu totiž vyplatit až 22,5 milionů liber (v přepočtu zhruba 645 milionů korun) a to především za to, že se mu s klubem podařilo letos postoupit do osmifinále Ligy mistrů.