Rudé ďábly dočasně povede klubová legenda. Svět se o ní dozvěděl omylem o den dříve

„Manchester mám v srdci. Je nádherné vrátit se na Old Trafford v takové roli. Opravdu se těším na spolupráci s velmi talentovaným týmem, zaměstnanci a všemi lidmi v klubu," uvedl ve středu ke svému jmenování do funkce dočasného trenéra týmu z Old Trafford Solksjaer, jenž fotbalovým fanouškům asi nejvíce utkvěl ve finále Ligy mistrů v roce 1999, kdy právě v dresu Manchesteru United svým slavným gólem v nastavení rozhodl duel s Bayernem Mnichov a díky tomu tak tehdy Rudí ďáblové otočili z 0:1 na 2:1.

„Ole je klubová legenda s velkými zkušenostmi na hřišti i jako trenér. Tím, že jako hráč působil v klubu znamená, že žije a dýchá zdejší kulturou a každý v klubu je rád, že bude spolupracovat s Mikem Phelanem. Jsme přesvědčeni, že společně ve druhé polovině sezony budou hráče a fanoušky sdružovat," řekl na adresu nového kormidelníka Ed Woodward, klubový sportovní ředitel.

Poprvé se Solskjaer představí v nové roli veřejnosti nadcházející sobotu, kdy se Manchester United ukáže v Cardiffu. Je to pikantní start, protože právě tohoto velšského účastníka Premier League koučoval před čtyřmi lety. Během 30duelů s ním ale hned šestnáctkrát prohrál, devětkrát vyhrál a pětkrát remizoval.

Solsjaerovými spolupracovníky v jeho realizačním týmu budou Mike Phelan, Michael Carrick a Kieran McKenna.