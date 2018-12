Tvrdík představil dvě nové posily a oznámil, že přijde další. Pak se rozplýval nad podzimem

K posile přicházející z Teplic se vyjádřil lodivod sešívaných Jindřich Trpišovský. „Bavíme se o Alexovi delší čas, je v našich očích stoperem budoucnosti. Zdatný běžecky, konstruktivní, o fotbale správně přemýšlí," chválil přednosti kudrnatého teplického zadáka. O něj, stejně jako tomu bylo v případě Petra Ševčíka, měla zájem pražská Sparta, ovšem ani tady nebude podle všeho letenský klub tím úspěšnějším ve vyjednávání. „Jsme bytostně přesvědčeni, že sem chce Král jít. Máme ústní dohodu s hráčem i jeho agentem," prozradil Tvrdík a dodal, že to rozhodně nebudou poslední posily během zimní pauzy. "Současně jednáme o dvou hráčích, u nichž si umím představit, že zůstanou na hostování ve svých klubech," pokračoval.

Nově příchozí hráči však budou příčinou několik odchodů z klubu. Nejeden hráč současného kádru zamíří kvůli přetlaku v něm na hostování. „Vzhledem k potřebě herní praxe je pravděpodobné, že někdo odejde. Přípravu začínáme třetího ledna, je dostatek času to vyhodnotit," řekl sportovní manažer Jan Nezmar. A právě on si společně s koučem Jindřichem Trpišovským přál příchody Josefa Masopusta a Petra Ševčíka. „Oba splňují naši základní filozofii, charakterové a pohybové rysy. Petra jsme s Honzou Nezmarem tehdy přiváděli z Olomouce do Liberce. V jeho případě doufám, že se mají fanoušci na co těšit. Na jeho kouzla s míčem. A Masopust? Jde o křídelního hráče, který je využitelný na vícero postech," okomentoval oba dva hráče slávistický stratég.

„Jsem rád, že si mě Slavia vybrala. Měla plno jiných možností, sáhla po mně," neskrýval radost z uzavřeného přestupu Masopust, který několik týdnů léčil své zraněné koleno. "Už dobrý, jen mě to limituje trochu při střelbě. V přípravě budu v pořádku," doufá pětadvacetiletý fotbalista. O rok mladší Ševčík je rád, že se v Edenu opět setká s exlibereckým duem Nezmar-Trpišovský. „Když se chcete posunout v kariéře, jdete do top klubu. Vím, že konkurence ve Slavii je obrovská, o místo se ale porvu," hlásá nadějný středopolař.

Nejlepší sezóna, co jsem ve Slavii, lebedí si Tvrdík. Ten poděkoval i Peltovi

Není divu, že předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík září štěstím. Vždyť během 19 podzimních kol Slavia vyhrála hned šestnáctkrát a proto tak přezimuje coby lídr ligové tabulky. „Do nového roku jdeme jako vedoucí tým soutěže, podařilo se postoupit ze skupiny Evropské ligy i v domácím poháru. Pro mě je to nejhezčí sezona, co jsem ve Slavii. Pro fanoušky možná za posledních deset let. Chci poděkovat sportovnímu řediteli Honzovi Nezmarovi i trenéru Jindřichovi Trpišovskému za výbornou práci, kterou odvádí," řekl Tvrdík.

Ten se vyjádřil i k novým hráčům slávistického kádru, k Masopustovi a Ševčíkovi. „Toto přestupové období vidíme jako klíčové zejména pro léto. Pokud uspějeme v lize, bude pro nás vrcholem červenec a srpen, a sice kvalifikace o Ligu mistrů. I proto jsem rád, že už máme dva hráče z našeho seznamu posil. Oba se porvou o místo v sestavě. Přáli si je trenér i sportovní manažer, na mě bylo, abych je přivedl."

Podobně jako Viktorii Plzeň po jejím úspěchu v podobě přezimování v evropských pohárech, pogratuloval za reprezentaci na evropské scéně i Jablonci, potažmo Miroslavu Peltovi. „Chtěl bych pogratulovat Mírovi Peltovi mimo jiné i k výhře nad Dynamem Kyjev. Že nás s Jabloncem pomstili," připomněl Tvrdík letošní slávistický neúspěch z předkola Ligy mistrů, kde nestačil na právě kyjevské Dynamo.