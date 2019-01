Bude se příští fotbalové MS konat jenom v Kataru? Šéf FIFA uvažuje o dalších pořadatelích

Přestože FIFA v minulém roce schválila rozšíření počtu účastníků fotbalového MS až od světového šampionátu v roce 2026, samotný Infantino byl ještě před tímto rozhodnutím zastáncem spíše toho náázoru, že by se 48 týmů mohlo zúčastnit MS 2022 v Kataru.

"Pokud si myslíme, že mít 48 týmů na mistrovství světa je dobrá věc, proč se o to nepokusit o čtyři roky dříve? Proto nyní analyzujeme, zda je to možné už na MS 2022. Je zřejmé, že pokud dokážeme zvýšit počet týmů na 48 a udělat svět šťastným, měli bychom to zkusit," zopakoval svou vizi Infantino i v novém roce 2019. "Zvýšením počtu týmů nijak neutrpí kvalita. Jen si představte, kolik důležitých národních týmů nebylo na posledním mistrovství v Rusku - Itálie, Nizozemsko. Myslíme také na Asii, která bude mít dvakrát tolik účastníků. To znamená, že mnoho zemí bude investovat do fotbalu, aby se dostali na mistrovství světa, a to je dobrá věc," pokračoval.

V případě, že by tedy nakonec se roku 2022 fotbalového mistrovství světa opravdu zúčastnilo o 16 národních týmů více než jak je tomu dosud, Katar by měl podle Infantina s pořádáním této sportovní akce problém a proto přišel s nápadem, že by se o pořadatelství mohl dělit s dalšími zeměmi z Perského zálivu. To by mohlo regionu pomoct i ohledně míru.

"Pokud by se nám podařilo dostat do některých sousedních zemí, které jsou velmi blízko, několik zápasů mistrovství světa, bylo by to velmi přínosné pro region i celý svět. V tomto regionu panuje napětí a je na tamních politických vůdcích, aby se s tím vyrovnali. Ale možná je snadnější mluvit o společném fotbalovém projektu než o komplikovanějších věcech. Pokud můžeme lidem v této oblasti pomoci, měli bychom to zkusit," řekl nejvyšší boss světového fotbalu.