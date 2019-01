Kontroverzní fotbalová legenda byla kvůli krvácení do břicha krátce hospitalizována

Problémy se u mistra světa z roku 1986 objevily jen nedlouho poté, co jeho právník potvrdil, že i v následující sezóně bude působit u mexického klubu Dorados hrající tamní druhou nejvyšší soutěž coby jeho trenér. Fotbalová legenda, která během své hráčské kariéry oblékala mimo jiné dresy Barcelony či Neapole právě v tomto mexickém celku působí od loňského září, tedy v době, kdy se klub trápil. Od Maradonova příchodu se ale klub zvedl a to tak že se dostal až do play-off o postup do první ligy. V něm však nakonec nestačil na Atlétrico San Luis.

Pro osmapadesátiletého Maradonu není pobyt v nemocnici ničím novým. Po skončení jeho hráčské kariéry je znám hlavně díky svému bouřlivému způsobu života, přičemž pro něj nebyla nikterak cizím ani závislost jak na drogách, tak i alkoholu. Kvůli tomu si v minulosti hned dvakrát nechal zmenšit žaludek.

Naposledy se výrazněji fotbalovým fanouškům zapsal svou zvláštní oslavou gólů při zápase loňského fotbalového MS v Rusku Nigérie vs. Argentina. Během tohoto duelu i zkolaboval.